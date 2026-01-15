Qui, 15 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta15/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BBB

BBB 26: Elisa Klein desiste do Quarto Branco após mais de 65 horas

Sete candidatos permanecem na disputa

Reportar Erro
A gaúcha Elisa Klein desiste do Quarto Branco do BBB 26A gaúcha Elisa Klein desiste do Quarto Branco do BBB 26 - Foto: Reprodução/Globo Play

A gaúcha Elisa Klein desistiu, no início da noite desta quinta-feira (15), da dinâmica do Quatro Branco do BBB 26. Após mais de 60 horas de disputa, a participante se despediu dos colegas e apertou o botão vermelho, encerrando sua passagem pelo programa. 

Leia também

• BBB 26: Diego Alemão pede revanche após Alberto Cowboy vencer prova do líder

• 'BBB 26': Anitta será atração com 'entrada triunfal' na primeira festa da casa

• No BBB 26, Edilson Capetinha relembra conselho a Felipão antes do 7 a 1: 'Bernard é ruim p...'

Elisa já havia alertado, horas antes, que dores físicas e o desgaste emocional já estavam pesando e sua participação estava chegando próximo do fim.

Antes de apertar o botão da desistência, a gaúcha lamentou e pediu desculpas para sua família: "Família, eu amo vocês. Me perdoem, mas está doendo muito", disse a ex-participante. 

 

 

Consolada pelas colegas, a interação mais emocionante foi com a brasiliense Chaiany: "Você é uma menina incrível, super gente boa e muito forte", disse Chaiany abraçando a colega aos prantos.  

Os dois últimos que chegarem até o fim do desafio ganharão uma vaga no elenco oficial da temporada. Quem desistir deve apertar o botão vermelho, abrindo mão da chance de entrar oficialmente no jogo.

Agora, restam sete candidatos na disputa: Rafaella, Livia, Chaiany, Breno, Ricardo, Matheus e Gabriela.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter