BBB 26: Elisa Klein desiste do Quarto Branco após mais de 65 horas
Sete candidatos permanecem na disputa
A gaúcha Elisa Klein desistiu, no início da noite desta quinta-feira (15), da dinâmica do Quatro Branco do BBB 26. Após mais de 60 horas de disputa, a participante se despediu dos colegas e apertou o botão vermelho, encerrando sua passagem pelo programa.
Elisa já havia alertado, horas antes, que dores físicas e o desgaste emocional já estavam pesando e sua participação estava chegando próximo do fim.
Antes de apertar o botão da desistência, a gaúcha lamentou e pediu desculpas para sua família: "Família, eu amo vocês. Me perdoem, mas está doendo muito", disse a ex-participante.
Elisa aperta o botão e desiste do Quarto Branco #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/ky2UedyiLN— Big Brother Brasil (@bbb) January 15, 2026
Consolada pelas colegas, a interação mais emocionante foi com a brasiliense Chaiany: "Você é uma menina incrível, super gente boa e muito forte", disse Chaiany abraçando a colega aos prantos.
Os dois últimos que chegarem até o fim do desafio ganharão uma vaga no elenco oficial da temporada. Quem desistir deve apertar o botão vermelho, abrindo mão da chance de entrar oficialmente no jogo.
Agora, restam sete candidatos na disputa: Rafaella, Livia, Chaiany, Breno, Ricardo, Matheus e Gabriela.