BIG BROTHER BRASIL
BBB 26: em consenso de dinâmica com Anjo e Monstro, Milena e Jonas indicam Babu ao Paredão
No programa de domingo (8), a formação do Paredão será finalizada
Babu é o primeiro indicado para o Paredão desta semana no Big Brother Brasil. O brother foi escolhido num consenso entre o Anjo Milena e o castigado pelo Monstro, Jonas. A dinâmica foi feita durante o programa ao vivo deste sábado (7).
No programa de domingo (8), a formação do Paredão será finalizada. Estarão imunes Breno, que voltou do Quarto Secreto, e um ou dois imunizados pelo Anjo Milena.
Serão emparedados também a indicação dos Líderes Alberto e Jonas, o mais votado pela Casa e um por meio do contragolpe do mais votado pela Casa.
A eliminação, como de costume, será na próxima terça-feira (10).