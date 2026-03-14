BBB 26: gambá invade a casa e obriga produção a intervir
Produção do programa precisou entrar no local para retirar o gambá e colocá-lo de volta na natureza
Um gambá apareceu na casa do Big Brother Brasil na noite dessa sexta-feira (13) circulando pelo banheiro e pela sala antes de ser notado pelo participante Leandro Boneco.
Depois, a produção do programa precisou entrar no local para retirar o gambá e colocá-lo de volta na natureza.
Leia também
• 'Olha Onde Eu Tô': Ana Castela é atração desta sexta-feira no BBB 26
• Ceci Ribeiro admite 'desconforto' durante 'Bate-Papo BBB' com Babu Santana
Afinal, apesar da aparência simpática, gambás podem carregar agentes infecciosos e ectoparasitas, representando risco de transmissão de doenças em caso de mordida ou arranhão.
De volta à festa, Leandro contou o ocorrido aos colegas. Ana Paula reagiu com surpresa: "Um gambá? Você viu?". "Sim", confirmou Boneco. "Tentei tirar, mas não consegui."