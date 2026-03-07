A- A+

BIG BROTHER BRASIL BBB 26: Milena vence Prova do Anjo e dá Castigo do Monstro ao Líder Jonas Como previsto na dinâmica da semana, ela deverá entrar em consenso com o brother para indicar alguém para o Paredão

Tia Milena venceu a oitava Prova do Anjo deste sábado (7) no Big Brother Brasil 26.

A sister indicou o Líder Jonas para o Castigo Monstro. Ele perde 300 estalecas e vai do VIP diretamente para a Xepa.

Como previsto na dinâmica da semana, ela deverá entrar em consenso com o brother para indicar alguém para o Paredão. Esse momento será exibido no programa ao vivo deste sábado. Caso não cheguem a um nome, os dois estarão no Paredão automaticamente.

No domingo (8), os brothers completam a formação do Paredão desta semana.

