BIG BROTHER BRASIL

BBB 26: Milena vence Prova do Anjo e dá Castigo do Monstro ao Líder Jonas

Como previsto na dinâmica da semana, ela deverá entrar em consenso com o brother para indicar alguém para o Paredão

Milena vence oitava Prova do Anjo do BBB 26Milena vence oitava Prova do Anjo do BBB 26 - Foto: Globoplay/Reprodução

Tia Milena venceu a oitava Prova do Anjo deste sábado (7) no Big Brother Brasil 26. 

A sister indicou o Líder Jonas para o Castigo Monstro. Ele perde 300 estalecas e vai do VIP diretamente para a Xepa.

Como previsto na dinâmica da semana, ela deverá entrar em consenso com o brother para indicar alguém para o Paredão. Esse momento será exibido no programa ao vivo deste sábado. Caso não cheguem a um nome, os dois estarão no Paredão automaticamente. 

No domingo (8), os brothers completam a formação do Paredão desta semana.

