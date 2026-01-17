BBB 26: Pedro aponta religião de Ana Paula Renault como motivo de mal-estar e sister reage
O episódio aconteceu nessa sexta-feira (16) quando Pedro se aproximou de Ana Paula para conversar
Ana Paula Renault voltou a se desentender com Pedro Henrique no BBB 26. Desta vez, o conflito envolveu religião. Em uma conversa na casa, o vendedor sugeriu que um mal-estar físico teria relação com a fé da jornalista.
O episódio aconteceu nessa sexta-feira (16) quando Pedro se aproximou de Ana Paula para conversar. De forma confusa, ele afirmou acreditar que algo relacionado à fé teria provocado o incômodo que sentiu.
"Eu acredito tanto no que você fez que eu vou até pedir para você não fazer de volta. Não sei o que você fez, sobre coisa de fé, religião, essas coisas. Não sei o que você fez, se fez na maldade. Mas acredito tanto, o negócio é tão espiritual que chegou a, não sei se tem a ver com isso, travar minha garganta", disse o brother.
Surpresa, a mineira questionou diretamente o que ele estaria insinuando. Pedro, então, afirmou não saber exatamente o que teria sido feito por Ana Paula, mas associou o mal-estar a questões religiosas.
Diante da fala, Ana Paula reagiu de forma direta e perguntou se ele estaria insinuando que ela teria feito algum tipo de "trabalho" contra ele. Pedro negou a acusação, mas seguiu tentando justificar sua fala, mencionando temas como fé, religião e política, sem concluir o raciocínio.
A conversa escalou quando Ana Paula afirmou estar incrédula com a situação. Segundo ela, Pedro sugeriu que ela teria feito algo contra ele, sem sequer saber qual é sua religião. A sister acusou o brother de tentar desestabilizá-la no jogo e de criar uma narrativa que pudesse gerar rejeição fora da casa.
Ela também cobrou que o conflito fosse tratado de forma direta dentro do jogo, sem insinuações. Após o vendedor deixar o local, Ana Paula chorou e afirmou que ele teria usado tanto a política quanto a religião contra ela.
Internautas apontam intolerância religiosa na fala de Pedro
Nas redes sociais, a fala de Pedro Henrique repercutiu negativamente, com internautas apontando intolerância religiosa na sugestão feita pelo brother durante a discussão com Ana Paula Renault.