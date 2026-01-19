Seg, 19 de Janeiro

Investigação

BBB 26: Polícia Civil apura denúncia de importunação sexual e irá convocar Pedro para depor

No domingo (18), Pedro apertou o botão de desistência após tentar beijar a colega de confinamento

Ato de importunação sexual aconteceu na despensa da casaAto de importunação sexual aconteceu na despensa da casa - Foto: TV Globo/Reprodução

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o caso de importunação sexual envolvendo o ex-participante do BBB 26 Pedro Henrique Espindola.

No domingo (18), Pedro apertou o botão de desistência do reality após tentar beijar a colega de confinamento Jordana de maneira forçada.

Por meio de nota enviada à Folha de Pernambuco, a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá informou que apura o caso de importunação sexual, após a autoridade policial tomar ciência do ocorrido no programa da TV Globo. 

"As imagens serão analisadas e o ex-participante será chamado para prestar depoimento. Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos", afirma o comunicado.

O caso aconteceu quando a advogada Jordana foi até a despensa procurar um babyliss. Pedro também entrou no cômodo e ofereceu ajuda para encontrar o objeto.

Nesse momento, ele colocou a mão no pescoço da sister e tentou beijá-la. Após sair da despensa, a participante relatou o ocorrido aos demais colegas.

Depois do episódio, Pedro apertou o botão de desistência e deixou o programa. No confessionário, ele admitiu ter tentado beijar Jordana.

No relato, Pedro afirma que interpretou de forma equivocada uma situação com a sister e reconheceu que sua atitude não foi correspondida.

"Achei que ela tinha dado moral e sido recíproco. Pelo que eu vi foi só coisa da minha cabeça. Falei para a gente ir procurar um babyliss e quando chegou na despensa tentei beijar ela. Entendi errado, não era isso que ela queria", afirmou.

O apresentador do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt, prestou apoio a Jordana e disse que o desfecho da situação seria feito "da melhor maneira possível" para a advogada.

"Nossa equipe conversou com a Jordana fora do ar, deixá-la o mais a vontade possível. Tudo vai ser conduzido da melhor maneira possível para ela", destacou Tadeu.

Equipe de Jordana repudia caso
A equipe de Jordana divulgou uma nota de repúdio. No comunicado, o time classifica a conduta como grave e afirma que a situação não pode ser relativizada.

"Trata-se de uma situação grave, inaceitável e que jamais pode ser tratada como normal ou minimizada sob qualquer pretexto. Falta de consentimento não se interpreta. Respeito é inegociável", afirma a nota divulgada nas redes sociais da participante.

O texto destaca que Jordana foi alvo de uma investida física sem consentimento e ressalta que a saída de Pedro do reality não elimina a gravidade do ocorrido.

"A desistência do participante do BBB 26 não afasta a gravidade do ato nem apaga a necessidade de um enfrentamento firme desse tipo de comportamento", diz outro trecho do comunicado.

A equipe também enfatiza a postura da sister após o episódio, destacando que ela reagiu, questionou a situação e manteve clareza diante do ocorrido.

"Jordana reagiu, recuou, questionou o ocorrido e demonstrou - desde o primeiro momento - lucidez e coragem diante de uma situação que causa profundo abalo emocional e constrangimento", pontua a nota.

