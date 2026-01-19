A- A+

Investigação BBB 26: Polícia Civil apura denúncia de importunação sexual e irá convocar Pedro para depor No domingo (18), Pedro apertou o botão de desistência após tentar beijar a colega de confinamento

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o caso de importunação sexual envolvendo o ex-participante do BBB 26 Pedro Henrique Espindola.



No domingo (18), Pedro apertou o botão de desistência do reality após tentar beijar a colega de confinamento Jordana de maneira forçada.



Por meio de nota enviada à Folha de Pernambuco, a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá informou que apura o caso de importunação sexual, após a autoridade policial tomar ciência do ocorrido no programa da TV Globo.



"As imagens serão analisadas e o ex-participante será chamado para prestar depoimento. Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos", afirma o comunicado.



O caso aconteceu quando a advogada Jordana foi até a despensa procurar um babyliss. Pedro também entrou no cômodo e ofereceu ajuda para encontrar o objeto.

Nesse momento, ele colocou a mão no pescoço da sister e tentou beijá-la. Após sair da despensa, a participante relatou o ocorrido aos demais colegas.



Depois do episódio, Pedro apertou o botão de desistência e deixou o programa. No confessionário, ele admitiu ter tentado beijar Jordana.



No relato, Pedro afirma que interpretou de forma equivocada uma situação com a sister e reconheceu que sua atitude não foi correspondida.



"Achei que ela tinha dado moral e sido recíproco. Pelo que eu vi foi só coisa da minha cabeça. Falei para a gente ir procurar um babyliss e quando chegou na despensa tentei beijar ela. Entendi errado, não era isso que ela queria", afirmou.

As imagens foram exibidas no começo da edição de domingo do reality show.



O apresentador do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt, prestou apoio a Jordana e disse que o desfecho da situação seria feito "da melhor maneira possível" para a advogada.



"Nossa equipe conversou com a Jordana fora do ar, deixá-la o mais a vontade possível. Tudo vai ser conduzido da melhor maneira possível para ela", destacou Tadeu.



Ainda de acordo com o apresentador, se Pedro não tivesse desistido, ele seria retirado do programa.



Equipe de Jordana repudia caso

A equipe de Jordana divulgou uma nota de repúdio. No comunicado, o time classifica a conduta como grave e afirma que a situação não pode ser relativizada.

"Trata-se de uma situação grave, inaceitável e que jamais pode ser tratada como normal ou minimizada sob qualquer pretexto. Falta de consentimento não se interpreta. Respeito é inegociável", afirma a nota divulgada nas redes sociais da participante.

O texto destaca que Jordana foi alvo de uma investida física sem consentimento e ressalta que a saída de Pedro do reality não elimina a gravidade do ocorrido.



"A desistência do participante do BBB 26 não afasta a gravidade do ato nem apaga a necessidade de um enfrentamento firme desse tipo de comportamento", diz outro trecho do comunicado.

A equipe também enfatiza a postura da sister após o episódio, destacando que ela reagiu, questionou a situação e manteve clareza diante do ocorrido.



"Jordana reagiu, recuou, questionou o ocorrido e demonstrou - desde o primeiro momento - lucidez e coragem diante de uma situação que causa profundo abalo emocional e constrangimento", pontua a nota.

