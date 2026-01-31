Dom, 01 de Fevereiro

BBB 26

BBB 26: Sarah Andrade vence Prova do Anjo e dá Castigo do Monstro a Ana Paula Renault

Dinâmica da semana indica que Sarah poderá imunizar um aliado e escolher uma segunda imunidade ou receber um vídeo da família

Sarah Andrade vence Prova do Anjo no BBB 26Sarah Andrade vence Prova do Anjo no BBB 26 - Foto: Globoplay/Reprodução

Sarah Andrade venceu a terceira Prova do Anjo do BBB 26, neste sábado (31). A sister passou por todas as fases da prova, vencendo Jordana, Solange Couto e Breno.

A dinâmica da semana indica que Sarah poderá imunizar um aliado e escolher uma segunda imunidade ou receber um vídeo da família durante o Presente do Anjo.

Sarah ainda escolheu Ana Paula Renault para receber o Castigo do Monstro. "Bom, vai por ela porque estamos jogando em lados opostos", disse a sister ao atribuir a decisão.

