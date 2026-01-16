A- A+

BBB 26 De paredão falso a expulsão: relembre como foi a primeira passagem de Ana Paula Renault no BBB No BBB 16, jornalista acumulou conflitos, conquistou favoritismo e protagonizou alguns dos momentos mais lembrados da história do programa

Ana Paula Renault entrou no Big Brother Brasil 16, sem imaginar que sua passagem, encerrada antes da final, se tornaria uma das mais emblemáticas da história do reality. Jornalista mineira, ela rapidamente deixou de ser coadjuvante para assumir o centro da casa, conduzindo conflitos, alianças e reviravoltas que atravessaram toda a edição e marcaram a relação do público com o programa.

Uma estreia que mudou o clima da casa

Logo nos primeiros dias de confinamento, Ana Paula imprimiu um ritmo próprio ao jogo. Falas diretas, reações explosivas e enfrentamentos públicos passaram a ditar o clima da casa e a alterar a dinâmica entre os participantes.

Discussões frequentes, especialmente com Laércio, fizeram com que seu nome fosse rapidamente associado ao conflito — mas também ao movimento de uma edição que ainda buscava protagonistas.

Enquanto despertava resistência entre parte dos colegas, Ana Paula começava a atrair a atenção do público, que passou a enxergá-la como uma figura central da narrativa, capaz de romper alianças já formadas e expor tensões que até então permaneciam subterrâneas.

A rejeição interna se traduziu em votos. Ainda nas primeiras semanas, Ana Paula passou a frequentar o paredão de forma recorrente, tornando-se um dos principais alvos da casa. Fora dela, no entanto, o cenário era outro.

A cada permanência, o favoritismo se fortalecia. Os percentuais de votação indicavam que, quanto mais pressionada pelos adversários, mais respaldo ela encontrava junto ao público, que passou a acompanhá-la como peça-chave do jogo.

O paredão falso que redefiniu a edição

Na quarta semana do programa, a trajetória de Ana Paula ganhou um novo capítulo. Em um paredão contra Ronan, ela recebeu cerca de 74% dos votos para deixar a casa. A eliminação, no entanto, era falsa.

Encaminhada a um quarto secreto, Ana Paula passou dias isolada, assistindo às conversas dos colegas e ouvindo avaliações sobre sua postura, suas alianças e sua força no jogo. A dinâmica deu a ela uma leitura privilegiada da casa e reforçou ainda mais sua centralidade na edição.

A volta à casa foi imediata e impactante. Imune, Ana Paula retornou enquanto os participantes dormiam e anunciou sua presença com a frase que atravessaria gerações do BBB: “Olha ela!”.

O momento provocou espanto dentro da casa e repercussão imediata fora dela. A expressão virou meme, estampou redes sociais e passou a simbolizar não apenas o retorno da participante, mas o peso que ela havia adquirido no jogo.

Rivalidades

Após o retorno do quarto secreto, as tensões se intensificaram. Conflitos com Juliana ganharam espaço nas discussões diárias, mas foi a relação com Renan Oliveira que concentrou os embates mais duros da edição.

As provocações se tornaram constantes, o clima azedou e a convivência passou a ser marcada por discussões cada vez mais frequentes, alimentadas por ressentimentos acumulados ao longo das semanas.

O ponto final da trajetória de Ana Paula aconteceu durante uma festa, já na sétima semana do BBB 16. Em meio a uma nova discussão com Renan e após o consumo de bebida alcoólica, a participante deu dois tapas no rosto do colega.

O episódio foi registrado pelas câmeras e comunicado à produção. Na manhã de 5 de março de 2016, Ana Paula Renault foi expulsa do programa, encerrando de forma abrupta uma participação que até então apontava para a reta final do jogo.

