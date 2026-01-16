Equipe atualiza estado de saúde de Henri Castelli após saída do BBB 26 por crises convulsivas
Segundo nota, ator passou por exames e segue sob acompanhamento médico
O ator Henri Castelli, eliminado do “Big Brother Brasil 26” por orientação médica, segue em observação após passar por novos exames. Em comunicado divulgado nas redes sociais nesta quinta-feira (16), a equipe do artista informou que os resultados foram satisfatórios e que ele está bem.
Segundo a nota publicada no Instagram, após a conclusão dos exames, Castelli permaneceu sob acompanhamento médico, mas não apresentou novas intercorrências. A equipe também agradeceu as mensagens de apoio recebidas desde a saída do ator do reality.
Leia também
• Após confissão de traição de Pedro no BBB 26, esposa tem salto de seguidores nas redes sociais
• Vaga de Henri Castelli no BBB 26 vai ser preenchida por participante do Quarto Branco
• Após saída do BBB 26, Henri Castelli fala pela primeira vez e menciona o carinho recebido
Henri Castelli deixou o programa após sofrer duas crises convulsivas na última quarta-feira (14). A primeira ocorreu durante a prova do líder, quando ele foi atendido no local e levado a um hospital fora dos Estúdios Globo, em Curicica, na Zona Oeste do Rio. Após realizar exames e receber alta, o ator retornou à casa, mas teve um novo episódio horas depois e precisou ser internado novamente para observação.
Durante o programa ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt explicou a decisão da produção de retirá-lo do jogo e tranquilizou o público ao afirmar que o ator estava lúcido e bem, mas que, diante do quadro clínico, não teria condições de continuar na competição.