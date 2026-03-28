Equipe de Samira, do BBB 26, denuncia ameaças de morte
Ameaças incluíam falas como "preciso que ela [Samira] se afogue" e "preciso que ela morra"
A equipe da participante Samira, do BBB 26, denunciou que a sister foi vítima de ameaças de morte. Os ataques ocorreram durante uma transmissão no X, antigo Twitter, na madrugada da última quarta-feira (25). A equipe da participante disse que vai tomar medidas judiciais.
"As mensagens incluíram ameaças e votos de morte, condutas que não configuram mera 'opinião' ou 'crítica', mas atos com tipificação legal clara no ordenamento jurídico brasileiro", diz um trecho da nota, compartilhada também no X.
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A equipe lamentou que os ataques tenham partido de outras mulheres. "Não importa o contexto de um jogo, uma disputa de torcidas ou qualquer outra justificativa: a internet não é território sem lei", comentou.
Os registros das ameaças foram compartilhados abaixo da nota. Em um dos trechos, uma das participantes da live diz que "precisa que ela [Samira] se afogue" e outra responde que "preciso que ela [Samira] morra". Na ocasião, as usuárias da rede social comentavam cenas do BBB 26.