A- A+

BBB 26 Paredão: Cowboy, Jordana e Leandro estão na berlinda; saiba quem votou em quem No domingo acontece a eliminação, seguida de outra Prova do Líder e a formação de mais um Paredão

O BBB 26 está em Modo Turbo e, nesta sexta-feira (27) os brothers enfrentaram uma nova formação de Paredão. Alberto Cowboy, Jordana e Leandro Boneco disputam a permanência na casa. Confira abaixo mais detalhes sobre a votação.

A formação do Paredão no BBB 26

- Solange foi vencedora da Prova do Anjo e está autoimune

- A líder Ana Paula empareda uma pessoa

- Os dois mais votados pela casa vão para o Paredão

- Não há prova "Bate e Volta"

Quem votou em quem no BBB 26

- Ana Paula indicou Alberto Cowboy para o Paredão

- Samira votou em Jordana

- Leandro Boneco votou em Jordana

- Jordana votou em Juliano

- Juliano votou em Jordana

- Solange votou em Milena

- Marciele votou em Juliano

- Milena votou em Jordana

- Cowboy votou em Leandro

- Gabriela votou em Leandro

- Chaiany votou em Jordana

- Jordana foi a mais votada pela casa

- Houve empate entre Juliano e Leandro. Assim, Ana Paula escolheu Leandro

Como é a dinâmica desta semana no BBB 26

O Anjo da semana será autoimune e o Paredão será formado já na sexta. No domingo (29) acontece a eliminação, com outra Prova do Líder e formação de mais um Paredão. Neste dia, o programa irá ao ar em dois horários.

Veja também