Paredão: Cowboy, Jordana e Leandro estão na berlinda; saiba quem votou em quem
No domingo acontece a eliminação, seguida de outra Prova do Líder e a formação de mais um Paredão
O BBB 26 está em Modo Turbo e, nesta sexta-feira (27) os brothers enfrentaram uma nova formação de Paredão. Alberto Cowboy, Jordana e Leandro Boneco disputam a permanência na casa. Confira abaixo mais detalhes sobre a votação.
A formação do Paredão no BBB 26
- Solange foi vencedora da Prova do Anjo e está autoimune
- A líder Ana Paula empareda uma pessoa
- Os dois mais votados pela casa vão para o Paredão
- Não há prova "Bate e Volta"
Leia também
• Em modo turbo, 11° paredão é formado com Alberto Cowboy, Jordana e Boneco
• Ana Paula Renault conquista a primeira liderança no BBB 26
• BBB 26: Após reabilitação, Pedro reaparece nas redes e promete contar seu lado da história
Quem votou em quem no BBB 26
- Ana Paula indicou Alberto Cowboy para o Paredão
- Samira votou em Jordana
- Leandro Boneco votou em Jordana
- Jordana votou em Juliano
- Juliano votou em Jordana
- Solange votou em Milena
- Marciele votou em Juliano
- Milena votou em Jordana
- Cowboy votou em Leandro
- Gabriela votou em Leandro
- Chaiany votou em Jordana
- Jordana foi a mais votada pela casa
- Houve empate entre Juliano e Leandro. Assim, Ana Paula escolheu Leandro
Como é a dinâmica desta semana no BBB 26
O Anjo da semana será autoimune e o Paredão será formado já na sexta. No domingo (29) acontece a eliminação, com outra Prova do Líder e formação de mais um Paredão. Neste dia, o programa irá ao ar em dois horários.