A- A+

BBB 26 Participante do grupo Pipoca desiste de entrar na casa antes da estreia do programa Advogado Marcel, integrante da Casa de Vidro do Sudeste, desiste de seguir no programa da Globo

Antes mesmo de começar, o BBB 26 já teve sua primeira baixa no elenco. Segundo a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, o participante Marcel, de 35 anos, da Casa de Vidro do Sudeste, desistiu de seguir para a casa, que será oficialmente aberta nesta segunda-feira (12).





A TV Globo ainda não divulgou oficialmente os próximos passos, mas ainda segundo a colunista, a emissora deve chamar Breno, que disputava a vaga junto com Marcel.

Marcel foi o escolhido pelo público do Big Brother Brasil e teve mais de 50% dos votos para ser um integrante do grupo Pipoca.

Vale lembrar que, no último domingo (11), o participante ameaçou desistir da seletiva já mesmo na casa de vidro, levando uma verdadeira bronca do apresentador Tadeu Schmidt, que lembrou a seriedade do processo seletivo.

Veja também