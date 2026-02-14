Sáb, 14 de Fevereiro

BBB 26

Tadeu Schmidt dá sermão no BBB 26 após expulsão de Edilson Capetinha

Edilson foi desclassificado após se envolver em uma discussão com Leandro Boneco durante a madrugada

Tadeu Schmidt conversou com os participantes do BBB 26 na manhã deste sábado (14) sobre a expulsão de Edilson Capetinha. O apresentador falou com os brothers antes da prova do Anjo e reforçou que confronto físico não é permitido no reality.

Tadeu Schmidt conversou com os participantes do BBB 26 na manhã deste sábado (14) sobre a expulsão de Edilson Capetinha. O apresentador falou com os brothers antes da prova do Anjo e reforçou que confronto físico não é permitido no reality.

Edilson foi desclassificado após se envolver em uma discussão com Leandro Boneco durante a madrugada, no quarto Sonho do Grande Amor. Segundo a dinâmica do programa, o ex-jogador deixou a casa após violar uma regra ao confrontar o rival.

Com a saída de Capetinha, esta edição já registra três expulsões: Paulo Augusto, Sol Vega e o próprio Edilson.

Durante o pronunciamento, Tadeu afirmou que conflitos fazem parte do jogo, mas ressaltou que existe um limite que não pode ser ultrapassado.

"BBB é um jogo de emoção. Um jogo que exige muito de todos vocês, 24 horas por dia. Todos nós gostamos de assistir a vocês se posicionando, assistir aos conflitos, às tretas. Pra sobreviver nesse jogo tão intenso o embate faz parte. Mas existe uma linha que jamais pode ser cruzada: o confronto físico não é uma opção no BBB", disse o apresentador.

Ele também destacou que a regra não é novidade para os participantes e reforçou que o programa quer que os eliminados deixem o reality apenas pela decisão do público.

"A gente não quer ver ninguém saindo do BBB por outros motivos", completou.

Entenda o que aconteceu na madrugada
Edilson e Leandro Boneco trocaram xingamentos e chegaram a se aproximar durante o desentendimento. Em determinado momento, Boneco pediu para que Capetinha se afastasse, mas o pedido não foi atendido e a situação continuou se intensificando.

Babu Santana entrou no cômodo e separou os dois, conduzindo Leandro para o andar de baixo da casa. Edilson permaneceu no quarto e foi dormir.

Ao longo da madrugada, Boneco foi consolado por outros participantes. Já na manhã deste sábado, Edilson foi chamado e informado sobre a desclassificação.

