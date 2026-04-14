BBB 27 abre inscrições; veja passo a passo de como fazer
Interessados em participar do elenco do programa devem se inscrever em um formulário no gshow
As inscrições para o BBB 27 estão oficialmente abertas, anunciou o apresentador Tadeu Schmdit no programa ao vivo desta segunda, 13. O BBB 26 chega à reta final e define o Top 5 na eliminação desta terça, 14. A edição do reality chega ao fim no próximo dia 21.
Os interessados em participar do elenco do programa devem se inscrever em um formulário no gshow. Há alguns requisitos, como indicar a região onde mora e gravar um vídeo de apresentação. Após a avaliação dos candidatos, a produção do reality entra em contato com os possíveis escolhidos para marcar entrevistas virtuais e presenciais.
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Passo a passo para se inscrever no BBB 27
- Acesse o formulário para cadastro no site do gshow;
- Escolha a região onde mora ou nasceu;
- Responda ao questionário com informações sobre você;
- Inclua fotos;
- Grave um vídeo de apresentação contando a sua história;
- Aguarde um retorno pelo e-mail (a produção alerta que o endereço oficial tem domínio @castitreach.com) e no telefone cadastrado.