BBB 27: saiba data de estreia e novidades da edição que começa ainda em 2026

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A próxima edição do Big Brother Brasil só começa em janeiro do próximo ano, mas ainda em 2026 o reality global vai dar as caras com novidades que dão 'start' em mais uma temporada que vai reunir brothers e sisters para disputa do prêmio.



Oficialmente o BBB 27 tem início em 11 de janeiro, com o apresentador Tadeu Schimdt à frente. Contudo, o aquecimento para a conhecida 'casa mais vigiada' do Brasil começa a partir de um reality vertical voltado para criadores de conteúdo e fãs do reality.



Desafios para testar o conhecimento sobre o programa vai levar o vencedor a fazer parte do 'squad' do programa.

Outra das novidades da edição está nas novas plataformas, lançadas para que os fãs explorem espaços e interajam com o universo do reality, em um ambiente virtual inspirado no BBB dentro da Roblox.



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Seleção BBB

Entre os dias 8 e 10 de janeiro, Tadeu Schimdt entra no ar com a Seleção BBB. Tal qual se deu neste ano de 2026, o público vai acompanhar uma primeira etapa do confinamento dos Pipocas - em casas de vidro espalhadas pelas regiões do Brasil.



Dos espaços saem parte do elenco da temporada. Os escolhidos chegam à casa com poderes que podem impactar os rumos do 'game'.



A partir de 11 de janeiro a contagem dos 100 dias de programa passa a valer para os Pipocas e também para Camarotes e Veteranos, os grupos que vão dividir os ambientes do reality.

BBB Experience no Rio

E os fãs do programa seguem sendo contemplados em mais uma edição com o BBB Experience. Erguido em São Paulo na edição deste ano, a estrutura vai para um novo endereço em 2027, no Rio de Janeiro, com ativação em espaços imersivos inspirados na casa.



Fã e hater

Às terças-feiras do programa, comumente como dia reservado à eliminação de um dos participantes, vai ter em 2027 um desdobramento na própria emissora, com um bate-papo com o brother ou sister recém-saído da casa.



Com presença de plateia e também representares das torcidas composto por fã e hater do eliminado. Eles participam da conversa ao lado dos apresentadores.



Em seguida à novidade, o já ex-BBB segue para bate-papo nas plataformas GShow e Globioplay.



E aos domingos, uma primeira parte do ‘Big Brother Brasil’ será exibido à tarde, após o 'Temperatura Máxima', quando será dado início à formação do paredão.



Numa segunda parte exibida depois do 'Fantástico', a dinâmica é concluída após a Prova Bate e Volta.

SERVIÇO

Big Brother Brasil 2027

Quando: estreia em 11 de janeiro

Onde: TV Globo

Informações: @bbb

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