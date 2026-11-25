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BBB 27 BBB 27: Globo divulga minigame na Roblox e regiões dos Telefilmes Regionais para o BBB 27 Nesta quarta-feira (25), a emissora anunciou as novidades para a nova temporada do Big Brother Brasil

A TV Globo anunciou nesta quarta-feira (25) novidades para a nova temporada do Big Brother Brasil. Além do reality vertical entre dez criadores de conteúdo disputando uma vaga na cobertura do BBB 27, a nova edição terá de inédito um mapa oficial na Roblox e a exibição de cinco filmes regionais.

Roblox

O Big Brother Brasil vai exceder, mais uma vez, os limites da casa mais vigiada do Brasil, com a inclusão de um mapa na plataforma Roblox, ganhando o minigame “Mistério BBB – em Busca do Tadeu”. O jogo será lançado antes da estreia do programa, no dia 11 de janeiro, com uma réplica interativa da casa e lives de criadores de conteúdo, expandindo a interação do público com o programa.

Cine BBB

O Cine BBB ganha mais uma edição dos Telefilmes Regionais. Durante o BBB 27, o projeto exibirá cinco histórias ambientadas nas cinco regiões brasileiras, com o objetivo de valorizar a diversidade cultural do Brasil por meio de narrativas regionais.

O projeto Telefilmes Regionais chega ao seu quarto ano consecutivo na TV Globo e, pela segunda vez, integrará a faixa Cine BBB. As produções são ambientadas em Boa Vista (Roraima), Laguna (Santa Catarina), Salvador (Bahia), Goiânia (Goiás) e Varginha (Minas Gerais). Nesta temporada, Roraima e Santa Catarina integram o projeto pela primeira vez.

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