"BBB - A Eliminação" terá participação de Nizam e Vinicius nesta quarta (24)

O Big Brother Brasil 24 segue a todo vapor e mais dois brothers deram adeus à disputa pelo prêmio. Últimos a deixarem o programa, Nizam e Vinicius são os participantes do BBB - A Eliminação que acontece na madrugada de quarta (24) para quinta-feira (25), 00h30 no Multishow.

Em paredão com Giovanna Pitel e Raquele, Nizam foi eliminado do reality no último domingo com 17,14% dos votos do público. Já Vinícius deixou o programa na última terça-feira em paredão quintuplo, com 9,92%. O paratleta disputou a permanência com Alane, Pitel, Luigi e Marcus Vinicius.

Na madrugada desta quarta para quinta, sob o comando de Ana Clara, a dupla promete entregar tudo na entrevista, que terá um parecer dos altos e baixos de suas trajetórias no reality. E para mostrar que na casa mais vigiada do país o jogo não acaba quando termina, os eliminados participam ainda de dinâmicas e quadros como Fogo no Saquinho, onde terão que distribuir emojis aos confinados, como “Boca de Sacola”, “Deu Ruim”, “Mini Querido”, “Livramento” e “Arregão”.

