A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: Ginasta Diego Hypolito é o eliminado do paredão, com 59,77% dos votos O 18º Paredão desta edição foi disputado entre Diego Hypolito, Renata e Vitória Strada

Faltando menos de uma semana para o fim do BBB 25, Diego Hypolito deixou o reality show. O ginasta foi o eliminado do Paredão desta quinta-feira (17), com 59,77% dos votos.

O resultado comprova as projeções das enquetes, que apontavam uma disputa acirrada entre Diego e Renata. A cearense foi a segunda mais votada, com 39,26%. Já Vitória Strada não correu risco, recebendo apenas 0,97%.

Em seu discurso de eliminação, Tadeu Schmidt afirmou que cada um dos "emparedados" foi protagonista em algum momento do reality. O apresentador destacou ainda "a maneira como cada um enfrentou seus monstros, os do programa e os pessoais".



Sobre o eliminado, Tadeu exaltou sua participação no reality. "Você mudou de planos, fez novas alianças. Quantas vezes você se questionou? Mas sua trajetória é a melhor resposta", disse.

Paredão

O 18º Paredão do BBB 25 foi formado na última terça-feira (15), após a eliminação da pernambucana Joselma e vitória de João Pedro como Líder. Como teve o pior desempenho, Diego terminou a prova já na berlinda.



Vitória Strada foi indicada pelo Líder. “Eu ia colocar o Diego, mas ele já está, então vou colocar a Vitória", disse João Pedro.

Renata entrou no Paredão pela escolha da casa. Dos quatro participantes que votaram no confessionário, três indicaram o nome da cearense para a berlinda.

Trajetória

Natural de Santo André, São Paulo, Diego Hypolito tem 38 anos e fez carreira na seleção masculina de ginástica artística. No BBB 25, ele entrou na competição ao lado da irmã, a também ginasta Daniele Hypolito.

Durante sua participação no reality, Diego esteve em seis paredões, venceu a Prova do Anjo uma vez e nunca foi Líder. Ele ficou na Xepa 17 vezes e apenas quatro no Vip.

Veja também