BBB 24 BBB do Medina? Surfista terá ex-esposa, ex-paqueras e crushs no programa; confira Desde que a Globo revelou os nomes dos participantes do programa, o surfista tem sido lembrado por seu envolvimento amoroso com algumas mulheres selecionadas para o programa

Um dos assuntos mais comentados nas redes sociais sobre o BBB 24, que estreia nesta segunda-feira (8), na Globo, é Gabriel medina. Desde que a Globo revelou os nomes dos participantes do programa, o surfista tem sido lembrado por seu envolvimento amoroso com algumas mulheres selecionadas para a casa mais vigiada do Brasil.

A primeira é sua ex-esposa, Yasmin Brunet, que integra o time Camarote, que dividirá o confinamento com a tiktoker Vanessa Lopes, que teve affair com Medina após o fim do casamento, o que gerou polêmica entre as duas.

Já do grupo do "puxadinho", revelado neste domingo (7), entre as outras seis mulheres que disputam quatro vagas no BBB 24, uma candidata afirmou já ter ficado com Medina. A modelo Carolina disse que se envolveu com o surfista e outros atletas como os jogadores Éder Militão e Gabigol.

Deu match!

Entre as que (ainda) não ficaram com o galã das ondas, outras duas candidatas do "Puxadinho" disseram ter atração pelo surfista: a manauara Isabelle admitiu e a mineira Giovanna.

Gabriel Medina tem evitado comentar sobre o assunto, mas reagiu a uma postagem de Vanessa Lopes sobre a entrada no reality, o que foi visto com maus olhos pelos fãs de Yasmin.

