Cultura+ BBB na pele: assim como Pitel, veja outros participantes que fizeram tatuagens sobre o reality Rodriguinho, Nizam e Pizane foram outros que homenagearam o programa com 'tatoos'

Giovanna Pitel chamou atenção de seus seguidores ao mostrar a tatuagem que fez recentemente, em homenagem ao Big Brother Brasil. No desenho escolhido por ela, um gnomo de touca segura uma plaquinha onde está escrito "BBB 24". Pitel fez a tatuagem no braço esquerdo.

Tatuagem de Pitel (Foto: Redes sociais/Reprodução)

O personagem é uma referência ao Quarto dos Gnomos, do qual a sister foi uma das cabeças nesta última edição do programa. A touca de cetim virou uma marca registrada de Giovanna lá dentro.

Pitel não foi a primeira a eternizar o Big Brother Brasil na pele. A seguir, relembre outros participantes que também o fizeram.

Rodriguinho

Na casa, parecia que o ex-líder do grupo de pagode Os Travessos fazia pouco caso de sua participação. Aqui fora, no entanto, ele mostrou o quanto o programa foi significativo na sua vida. O cantor tatuou na coxa direita o famoso robozinho que é marca do BBB.

Tatuagem de Rodriguinho (Foto: Redes sociais/Reprodução)

Lucas Pizane

Terceiro eliminado do "BBB 24", Pizane escolheu uma câmera com o número 24 para representar sua passagem pelo Big Brother Brasil. Ele compartilhou o momento com seus seguidores: "Tá eternizada na pele", disse.

Nizam

O quarto eliminado desta ultima edição, por sua vez, optou por um desenho de uma câmera e uma claquete com a inscrição "BBB 24". Também feita na perna.

Tatuagem de Nizam (Foto: Redes sociais/Reprodução)

Eliezer

Participante do "BBB 22", Eli gravou no braço esquerdo o robô do programa em uma nave espacial abduzindo uma pessoa. Nas redes sociais, explicou que o desenho destacava a influência transformadora do reality em sua vida.

Tatuagem de Eliezer (Foto: Redes sociais/Reprodução)

