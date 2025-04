A- A+

Chegou ao fim a jornada da dona de casa pernambucana Joselma Silva, a Dona Delma, no BBB 25, da TV Globo, eliminada no 17º Paredão desta terça (15), com 67,19% dos votos, contra 30,39% da cearense Renata e 2,42% do seu genro Guilherme.

Com a saída de Delma nesta reta final, no seleto top 7, a última dupla do reality se desfaz. Agora r'esta ao seu genro, Guilherme, a chance do prêmio ir para Pernambuco - a final será na próxima terça (22).

“Você sabe que eu tenho família no Rio Grande do Norte. São sotaques diferentes, mas me fez lembrar deles. Principalmente quando falou “Tá com a 'muléstia dos cachorros'”, brincou o apresentador Tadeu Schmidt, na conversa com na saída da pernambucana Delma.

Sobre Dona Delma

Na estreia da 25ª edição do Big Brother Brasil (BBB 25), os olindenses Guilherme Avilar e Joselma Silva, genro e sogra, foram anunciados como vencedores da votação popular que os colocaram nas últimas vagas do elenco do reality, com 66,40% dos votos, disputando as vagas com outras duas duplas.

Joselma, moradora do bairro de Ouro Preto, em Olinda, dona de casa de 54 anos, vendia marmitas e tem prazer em cozinhar e deixar a mesa cheia. Ama supermercados - seu principal hobby - pois gosta de ter a geladeira cheia. Seu gosto pela cozinha vem da infância de dificuldades financeiras. Sonha em um dia fazer propaganda para algum produto.



A relação de grande parceria com Guilherme, seu genro de 27 anos, a motivou a entrar com ele no reality. Confira curiosidades sobre a pernambucana.



Trajetória no programa

Delma não foi líder nem uma vez, esteve em dois Paredões, ganhou duas imunidades, foi anjo quatro vezes, esteve apenas uma vez na mira do Líder e cumpriu o castigo do Mostro duas vezes. Esteve nove vezes na Xepa e a mesma quantidade de vezes no Vip.





