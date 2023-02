BBB terá novo participante após desistência de Bruno? Confira comunicado da Globo

A- A+

Na tarde desta sexta-feira (17), Bruno Gaga apertou o botão e deixou o BBB 23, logo após voltar do Paredão. Com a desistência do brother, a emissora divulgou uma nota sobre os rumos do jogo daqui em diante.



Segundo a assessoria de imprensa da emissora, um novo participante não entrará no jogo para ocupar o lugarb do agora ex-BBB. "Bruno não será substituído e o programa seguirá com os atuais participantes. Mais detalhes serão informados por Tadeu Schmidt no BBB, hoje à noite", informou o comunicado

Liderança

No programa desta sexta !(17), Tadeu também irá confirmar a vitória de Cezar Black como novo Líder e indicar a nova divisão de Xepa e VIP. O BBB 23vai ar logo após o capítulo da novela Travessia.



