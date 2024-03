A- A+

REALITY SHOW Davi, Leydi Elin, Matteus e MC Bin Laden estão no paredão do BBB desta semana Dinâmica desta semana, mais uma vez, deixou os brothers e as sisters supresos com a formação de um paredão quádruplo

Depois de mais uma dinâmica que pegou os brothers e sisters de surpresa, acabaram no paredão quádruplo do Big Brother Brasil 24, neste domingo (24), Davi, MC Bin Laden, Leydi Elin e Matteus. A disputa pelo prêmio desta edição, que pode chegar a R$ 3 milhões, está ficando ainda mais acirrada na casa mais vigiada do país. Com a saída de mais um participante, na próxima terça-feira, chega-se ao Top Dez do reality show, que começou com 26 pessoas.

Davi foi o indicado por Giovanna, líder da casa pela segunda semana consecutiva. A mineira havia colocado a pulseira de pré-indicados também na bailarina e modelo paraense Alane, mas terminou optando pelo motorista de aplicativo baiano.

Em sua justificativa, Giovana disse que o baiano é uma pessoa que ela tem evitado votar, mas influencia muito o grupo do qual faz parte. Segundo ela, Davi é um jogador que gosta muito de apontar erros e defeitos dos outros, mas que muita vezes são defeitos que ele próprio tem.

Matteus e Leidy Elin foram os dois mais votados pela casa, com cinco e quatro votos, respectivamente, e entraram na lista quádrupla do paredão. Ambos tiveram direito à contragolpe. Matheus puxou MC Bin Laden. Já Leidy escolheu Alane.

"Vejo ele flutuando muito no jogo, mas ao mesmo tempo muito fixado no outro grupo, oposto ao meu. Também tem uma discordância de palavras que ele falou, que eu não acho interessante. Então, hoje minha escolha é essa", disse Matheus.

Já Lady Elin disse que teve dúvidas antes da escolha. "Eu falei que ia puxar Isabelle porque não tinha sentido votar nas meninas que eu tive troca aqui dentro, mas vi que para elas tanto faz. Então, vou puxar Alane", justificou a trancista.

A assistente social alagoana Pitel, que ganhou a Prova do Anjo no último sábado (23) e indicou amazonense Isabelle e gaúcho Matteus para os monstros, não pôde imunizar Fernanda – de quem é fiel escudeira –, como tanto queria, mas está autoimune, escapando da mira do Grupo das Fadas na formação do paredão desta semana.

Matheus, dono do Poder Coringa desta semana, ganhou o direito de tirar um participante na disputa da Prova Bate-Volta e optou por MC Bin Laden. Dos três que concorreram à prova, Alane escapou.

