Dizem que os participantes do Big Brother Brasil, reality show da rede Globo que estreia no próximo dia 16, é um espelho da realidade humana e que eles são o que a nossa sociedade representa em cada temporada. Se depender da escolha do BBB 23, que foi divulgada ao longo desta quinta-feira, é que os profissionais da área de saúde precisam de um tempo para respirar.

Dos 22 participantes da nova temporada, sete são da área, ou seja, cerca de 30% dos escolhidos. Entre eles temos: dois biomédicos, um enfermeiro, uma psicóloga, uma médica intensivista uma profissional de educação física e um fisioterapeuta influenciador. De todas as 22 temporadas passadas essa é a primeira com este número de profissionais da saúde.

O BBB20 há três anos atrás, detinha o maior número até então, com quatro profissionais da área, que inclusive premiou a médica anestesista Thelma Assis. Apesar da pandemia ter mostrado o cansaço e exaustão desses profissionais que atuaram na linha de frente, além dos desafios de se trabalhar em hospitais durante o período, não se sabe o verdadeiro motivo para o número expressivo de profissionais da saúde no reality. Mas, pelo resultado, pode-se dizer que um número grande se inscreveu este ano.

“Tem mais médico aí do que nas UPA´s (Unidades de Pronto Atendimento) da minha cidade”, escreveu um seguidor em uma rede social.

Outro motivo para a entrada de tantas pessoas da área de saúde é que com as redes sociais, muitas pessoas ganharam milhares de seguidores por postarem vídeos e fotos do dia a dia, mostrando as coisas boas e ruins, e consequentemente, ganharam o título de influenciador. Por exemplo, todos os participantes citados abaixo tem mais de 50 mil seguidores. Um ou outro já passaram da casa dos 200 mil e ainda não entraram na casa mais vigiada do país.

Participantes

Entre eles está Fred Nicácio, que é médico e fisioterapeuta, mas é conhecido por integrar o elenco da série Queer Eye Brasil, da Netflix. Ele tem mais de 400 mil seguidores em suas redes sociais e é considerado um influenciador. De todos da área médica desta temporada, por exemplo, ele é o único que está no grupo “camarote”, dedicado apenas para os famosos da edição.

Uma das últimas participantes divulgadas, Amanda Meirelles, tem 73 mil seguidores, acredite ou não é um dos menores números de seguidores da atual temporada. Ela é médica intensivista e durante a pandemia chegou a ficar 15 dias sem deixar o hospital. Em uma de suas postagens nas redes sociais ela fala sobre como é trabalhar diariamente em uma UTI.

“Nem todos os dias são fáceis, gostosos e não são todos os dias que presenciamos grandes milagres. Às vezes, a sensação de impotência dentro de uma UTI chega a doer. Eu desejo que vocês amem suas escolhas, assim como eu amo, porque só isso dá conforto para os dias difíceis”.

Cezar Black é enfermeiro de uma UTI neonatal e trabalha na emergência de dois hospitais. Ele também compartilha um pouco de seu dia a dia nas redes. “Você se acha forte? É porque ainda não conhece os meus pequenos guerreiros. 575 gramas de muita garra para viver”, escreveu ao lado de uma incubadora.

A Paula Freitas e o Ricardo Camargo são os dois biomédicos da atração. Natural de Jacundá, no Pará, a jovem não gosta de publicar muitas coisas referente ao seu trabalho nas redes sociais, mas comentou que trabalha em um laboratório de análises clínicas de sua cidade.

Ricardo, por outro lado, além de biomédico é também mestre em imunologia pela USP e administra aulas para crianças em escolas públicas sobre o tema. Falando, essencialmente, da importância de se imunizar contra todos os tipos de doença.

“Fazer o bem sem olhar a quem. Orgulho da profissão que escolhi”, escreveu ele em suas redes sociais.

Outra participante do time área da saúde é a psicóloga Sarah Aline. Apesar de também não falar sobre sua vida profissional nas redes sociais, ela posta vídeos de auto aceitação, mudanças positivas, ansiedade e outros temas ligados a profissão.

A catarinense Larissa Santos é formada em educação física e leciona a disciplina em uma escola, além de atuar como personal trainer em uma academia de sua cidade. Nas redes sociais, ela publica vídeos malhando e de alguns pratos saudáveis para seus mais de 320 mil seguidores.

