saúde BBB 23: Entenda o que é polidactilia, condição congênita que afeta a cantora Marvvila Artista nasceu com um dedo extra em suas mãos, diz que quer tirá-lo por ter vergonha e afirma que a maioria dos membros de sua família também possui a deformidade

A cantora e atual participante do BBB 23, Marvvila, surpreendeu seus fãs ao revelar que sofre de uma anomalia chamada polidactilia, ou seja, que tem um dedo a mais nas mãos - a condição também pode gerar, em alguns casos, dedos a mais nos pés.

Eu nasci assim. Vamos lá: meu avô, minha mãe, os filhos da minha mãe, a irmã da minha mãe, os sete filhos da irmã da minha mãe, meus primos, os filhos dos meus primos. Genética fortíssima, disse em conversa com Ricardo Camargo dentro do programa.

Ela explicou que o dedo nasceu na lateral da mão pendurado, pelo que definiu como “um fio”, e tem uma pequena unha. A cantora explicou que pretendia tirar todo o dedo antes de entrar no programa e até chegou a ir em um dermatologista, porém, o médico ainda deixou uma parte. “Eu odeio isso aqui, morro de vergonha”, diz.

O que é a polidactilia

Polidactilia significa a presença de dedos adicionais nas mãos ou pés. Trata-se de uma deformidade congênita e pode acontecer por conta de uma mutação genética ou herança familiar. Uma pessoa tem 50% de chance caso um dos pais tenha o problema ou, 100% caso ambos possuam a condição.

O paciente não necessariamente vai precisar de algum tipo de tratamento ou atenção médica por conta do dedo extra. Riscos de saúde não estão associados à grande maioria dos casos de pessoas com polidactilia. Uma pessoa com a condição pode levar a vida normalmente sem necessidade de tratamentos.

Tipos de polidactilia

Quando eles nascem com dedos extras nas mãos são chamados de quirodáctilos, enquanto os pacientes com dedos adicionais nos pés são chamados de pododáctilos. Além disso, ela pode ser classificada de acordo com o local onde esse dedo extra nasce.

É chamada de polidactilia pré-axial quando os dedos extras aparecem ao lado do dedo polegar, na mão ou nos pés. Na polidactilia central, os dedos extras surgem no meio dos dedos regulares do pé. Trata-se de um tipo raro.

O tipo mais comum, é a polidactilia pós-axial, caso de Marvvila, quando os dedos surgem depois do dedo mindinho.

Os dedos extras podem ser completamente formados, apresentando ossos adicionais e articulações bem formadas, ou podem ser incompletos, sendo apenas um apêndice, ligado ao corpo por um pouco de pele.

Tratamento

Quanto mais cedo a condição for encontrada, melhor, visto que elas podem estar associadas a síndromes congênitas. O diagnóstico dos casos costuma ser feito durante a gravidez, a partir de exames do pré-natal ou através de um ultrassom. E após o nascimento.

Não é necessário tratamentos médicos, pois na maioria dos casos, não há riscos à saúde, entretanto, o bullying social com esses pacientes pode ser devastador, o que faz com que as pessoas busquem um profissional que retire esse dedo extra.

O tratamento costuma ser feito por um cirurgião especialista em mão. É possível realizar a retirada tanto para os casos do dedo extra ser somente composto por pele, quanto para os casos em que o dedo extra é completamente formado, com ossos e articulações, sendo que esse último costuma ser um procedimento cirúrgico mais delicado, que requer a reconstrução de músculos e de pele.

Nas pessoas que aceitam continuar com o dedo, é recomendado algumas adaptações pontuais, como o uso de calçados mais largos, abertos ou de tamanho maior.

