BBB24: MC Bin Laden arremata Poder Curinga e está imune do próximo Paredão

O MC Bin Laden está imune da formação deste Paredão. O cantor arrematou o Poder Curinga durante a dinâmica de sorte "Perde e Ganha" na manhã desta sexta-feira (16).

Os participantes tinham a chance de ganhar ou perder estalecas e na sequência fazer um lance para arrematar o Poder Curinga.

A produção do BBB 24 não informou nem para Bin Laden nem para a casa qual o efeito do Poder Curinga. Ele só será revelado durante a formação do Pareão no domingo (18).

Bin Laden ganhou 500 estalecas na dinâmica e deu um lance de 3030 estalecas. Outros participantes do BBB 24 tentaram ficar com o Poder Curinga, mas não alcançaram o cantor.

Pitel e Rodriguinho foram os mais próximos. A sister ofereceu 2110, enquanto o cantor deu um lance de 2000.

A formação do Paredão acontece neste domingo (18) e serão três indicados. Os dois mais votados pela casa e o indicado pelo Anjo disputam a prova "Bate e Volta" e quem ficar vai para a votação popular com o indicado pelo Líder.

