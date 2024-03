BBB24: Namorado de Pitel não comenta sobre sister e Buda; saiba mais sobre o relacionamento aberto

A- A+

Uma conversa entre os participantes Lucas Henrique, o Buda, e Giovanna Pitel, no BBB24, repercutiu nas redes sociais e pode ter provocado até o fim do casamento do brother.



Na festa da última sexta-feira, Buda declamou o trecho de uma música para a sister e internautas compartilharam a cena insinuando que se tratava de um flerte. Apesar da reação pública da mulher de Buda, o namorado de Pitel não se pronunciou sobre o assunto.

Pitel, de 24 anos, e Weslley Toledo namoram há 10 anos e moram juntos em Maceió. Os dois mantêm um relacionamento aberto há cerca de três anos. Em entrevista à coluna Play, o jovem, que é consultor de sistemas, contou que precisa viajar muito a trabalho, e por isso o casal decidiu abrir a relação.

Segundo ele, os dois não costumam compartilhar detalhes das aventuras que vivem fora do relacionamento:

— A gente não fala com quem a gente "ficou", e isso acontece quando eu estou viajando. Quando estamos os dois em Maceió é algo que a gente evita. Temos muita confiança e diálogo — explicou ele à coluna, acrescentando que os dois fazem planos de casamento.

Em janeiro, a sister chegou a dar um selinho em Fernanda durante uma festa após dizer que a amiga seria seu crush na casa. Na época, Pitel comentou: "Acho que eu daria uma chance para as garotas, talvez, seria a minha oportunidade, não sei. Será que eu beijaria minha amiga Fernanda e a gente seria um casal?".



Apesar de nunca ter beijado uma mulher, a atitude de Pitel já era esperada pelo namorado. Em entrevista ao gshow, Weslley contou que estava preparado para um selinho, mas se surpreendeu por ser com uma mulher. Questionado sobre a possibilidade de o selinho evoluir para algo mais, o namorado da alagoana reforçou que nunca tinha visto Pitel ficar com outras pessoas, mesmo apesar do relacionamento aberto, e que a situação poderia deixá-lo com ciúmes.

"Se rolar um beijo de língua, aí sim, pode ser que eu fique com um pouco de ciúme em relação a isso. A gente tem um relacionamento aberto, mas eu nunca presenciei", disse ele na época.

O flerte

Na festa de sexta-feira, Buda e Pitel estavam conversando sozinhos sentados em um sofá quando o brother cantou um trecho da música "Baiana", de Emicida, para ela:

"Vou te dizer só uma coisa: ‘baiana, você me bagunçou, pirei em tua cor nagô, tua guia", disse Lucas, apesar de a sister ser natural de Alagoas. Pitel reagiu pedindo para que ele parasse.

"Vai acabar aqui essa conversa", respondeu o professor. "Ela morreu aqui, ela nem deveria ter nascido", completou a sister.

Após a situação, Camila Moura, a mulher do brother, chegou a trancar o perfil na rede social. Na tarde deste domingo, a professora reabriu a conta e seguidores repararam que as fotos dela com o marido haviam sido deletadas do feed. Na sequência, Camila publicou alguns stories insinuando o término do relacionamento, "vingança" contra o marido e torcida para Davi, rival de Buda no reality show. Com a repercussão da treta, ela já acumula mais seguidores que o professor no Instagram.

Assim como Lucas Henrique, Camila é professora e os dois são casados há oito anos. O casal deu entrada num imóvel em Bonsucesso, no subúrbio do Rio de Janeiro, há pouco tempo. Em entrevista à coluna Play, Camila contou que o apartamento foi financiado em 30 anos. Antes da mudança, os dois moravam numa quitinete que construíram na laje da casa da mãe de Camila.

Veja também

Famosos Deputado, família de pecuaristas: quem é Euclydes Pettersen, affair da e-BBB Gabi Martins