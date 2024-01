BBB 24: noite de choros em meio ao segundo paredão; saiba mais

A- A+

Lágrimas, desabafos e mais lágrimas. As últimas horas do Big Brother Brasil 24 reservaram não apenas a formação do segundo paredão desta edição do reality show da TV Globo, mas uma sucessão de choros.



Indicada ao paredão, a advogada criminal Thalyta chorou durante a noite dessa sexta-feira (12). "Eu não estou chorando agora porque...Isso aqui é sonho. Estou feliz porque eu consegui falar, eu consegui me expressar. Se o Brasil estiver entendendo quem eu sou, beleza. Se não tiver, eu estou perdendo é tempo aqui", disse a mineira.





Ao lado de Wanessa Camargo, Giovanna e Lucas Henrique, a modelo Yasmin Brunet, na cozinha, foi às lágrimas ao falar sobre o Paredão: "Odeio Paredão", afirmou.



"É ruim mesmo, amiga. A gente vê de fora e parece outra coisa, a gente vê de dentro... A gente se sente mal de ter que votar nas pessoas. É um negócio desconfortável mesmo", observou a cantora Wanessa.



"É que eu não gosto de ver as pessoas que foram colocadas [no paredão] meio excluídas", explicou Yasmin. "Mas é uma escolha da pessoa", ponderou a cantora.







Já em conversa com MC Bin Laden, Vanessa Lopes confessou que não conseguia lidar com o clima de briga dentro da casa e se acha fraca por isso.

"Eu achei que era forte em questão de pessoa, de ter que seguir o jogo. Não consigo entender que isso é um jogo", disse ela. "Eu não consigo. Isso é vida, cara. Isso é vida, é o psicológico delas", continuou Vanessa, consolada pelo cantor.



"Você é forte", disse MC Bin Laden. "Forte de quê? Eu só pareço uma forte. É isso que estou preocupada", respondeu Vanessa Lopes. "Estou parecendo uma pessoa louca", declarou ela.

O funkeiro disse, então, que ela só estava em um dia que ela só quer chorar. E ela explicou: "Eu pego a energia de todo mundo, porque está todo mundo mal e brigando. Não aguento. Não consigo ver muita briga e treta assim. Fiquei muito tempo em casa. Eu aprendi a ficar muito só nesse último ano", diz ela.





Veja também

BBB 24 Em domínio público, obra de Graciliano Ramos é lançada por ao menos 15 editoras e ganha inédito