BBB24: Prefeito de Salvador homenageará Davi em Festa na capital baiana; confira

A- A+

Depois de Davi Brito conquistar uma vaga entre os finalistas do BBB 24, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), revelou que a Prefeitura vai prestar homenagem ao baiano por seu sucesso no reality show.

Durante entrega novo camelódromo no bairro de Sussuarana, o prefeito afirmou que está tudo organizado para acontecer a celebração e que artistas se disponibilizaram a participar do evento em homenagem a Davi.



De acordo com a Bnews, algumas atrações já estão confirmadas como o cantor Nadson O Ferinhaa e a banda La Fúria, que tem repercutido nacionalmente após o hit 'Calma Calabreso' e recentemente anunciou um feat com MC Binn

Veja também

20% de taxa Bethânia e Caetano: Procon-PE notifica empresa responsável pela venda de ingressos do show