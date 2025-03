A- A+

Em uma prova relâmpago neste domingo (30), Maike se tornou líder pela segunda semana seguida do BBB 25. E Diego, Vilma e Vinicius formam paredão do Big Brother formado na madrugada desta segunda-feira (31)

Líder

Duas pessoas foram vetadas da disputa pelo último líder, Maike. Vinícius e Diego ficaram de fora da prova.

Em uma dinâmica em trios que envolvia de agilidade e habilidade, o trio João Gabriel, Vitória Strada e Maike venceram a primeira etapa da prova.

Na segunda fase, uma prova de sorte, Vitória e Maike avançaram para a terceira etapa, onde Maike ganhou na liderança pela segunda semana seguida, além de R$ 10 mil e um ano de chocolate da patrocinadora.

O representante comercial escolheu Renata e Dona Vilma para formarem o VIP da semana.

Paredão

O líder teve que, de imediato, indicar um brother ou sister para o paredão. Maike escolheu Diego Hypolito para a berlinda.

Na votação aberta da casa, Vilma foi a mais votada, recebendo cinco votos de Joselma, Guilherme, Vitória, Diego, Daniele e Vinícius. Joselma também foi lembrada por quatro participantes: Vilma, Renata e João Gabriel, enquanto João Pedro também votou nela.

Com a maioria dos votos, Vilma teve direito ao contra-golpe e escolheu Vinicius para acompanhá-la no Paredão.

Perfil dos emparedados

Diego Hypolito é um ex-atleta olímpico, entrou como Camarote. Filhos do motorista de ônibus Wagner Hypolito e da costureira Geni Matias, durante a infância viveram em um contexto de escassez.

Vilma tem 68 anos e entrou como Camarote, ao lado do seu filho, Diogo, já eliminado. Natural de Aracaju, em Sergipe, Vilma atualmente é moradora do Rio de Janeiro e chegou a iniciar uma inscrição com o marido para participar da edição do reality deste ano.

Vinicius é um baiano de 28 anos, apaixonado pelo BBB. Entrou como Pipoca e partiu dele a inscrição para o BBB 25 com sua dupla, já eliminada na última semana, Aline.

Veja também