BBB25: Guilherme ganha a Prova do Líder, disputando a última rodada com sua sogra Delma

Com exceção de Renata, selecionada pelo público para a Vitrine do Seu Fifi para receber recados do público em um Shopping Center, os participantes do BBB 25 disputaram mais uma Prova do Líder, nesta quinta-feira (13).



Guilherme conquistou a liderança, em uma prova que envolvia chutar palpites sobre a soma dos preços da lista de produtos que apareciam no telão, disputando a última rodada com sua sogra e aliada, a pernambucana Delma.



VIP e Xepa

Com a liderança, além do privilégio do quarto exclusivo, Guilherme escolheu para o VIP a sogra Delma, Daniele Hypólito eAline, deixando os demais participantes na Xepa.

Além disso, ele terá o poder de indicar alguém direto ao Paredão, ficar imune aos votos da casa, uma festa em sua homenagem e ainda uma Central do Líder com alguns benefícios.



Como foi a prova

Eva teve o palpite mais próximo do valor real entre todos os participantes e venceu a primeira rodada, escolhendo eliminar Diego Hypólito, que estava entre os três últimos colocados. Daniele Hypólito ganhou a segunda rodada e escolheu eliminar Maike. Guilherme ganhou a terceira rodada e eliminou João Pedro.



Vinícius ganhou a quarta rodada e escolheu eliminar João Gabriel. Em seguida, Guilherme Aline e Dani erraram ao digitar e ficaram entre os três piores colocados da rodada vencida por Vitória, que escolheu eliminar Aline do jogo. A sexta rodada foi vencida por Vinícius, que tirou Eva da prova.



Na sétima rodada, Vinícius voltou a vencer e optou por eliminar Vitória. Em seguida, Guilherme venceu a oitava rodada e escolheu eliminar Gracyanne. Delma venceu a nona rodada e retirou Vilma da prova. Vinícius ganhou a décima rodada e eliminou Daniele.



Delma e Guilherme, sogra e genro pernambucanos, disputaram a penúltima rodada contra Vinícius, na décima primeira rodada, vencida por Guilherme, que eliminou Vinícius, garantindo que a final fosse disputada entre ele e sua sogra Delma.

Genro e sogra disputaram a última rodada da Prova do Líder juntos

