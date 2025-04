A- A+

Big Brother Brasil BBB25: pernambucano Guilherme fica em segundo, mas torcida faz festa em Olinda Familiares, amigos e torcedores marcaram presença na Praça do Rosário, em frente à sede do Homem da Meia-Noite, e curte transmissão da final do reality show

Leia também

• Renata Saldanha vence o BBB 25, com 51,90% dos votos

• "Big Brother Brasil 25" aposta em nostalgia e volume, mas entrega temporada sem emoção e sem fôlego

• BBB 25: Dona Delma desembarca no Recife: "Não há dinheiro que pague o amor da minha família"; veja

Um verdadeiro Carnaval fora de época aconteceu na noite desta terça-feira (22). Uma multidão se reuniu na Praça do Rosário, em Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR), para torcer pelo pernambucano Guilherme Vilar na final do BBB 25.

O local, que fica em frente à sede do Homem da Meia-Noite, foi o ponto de encontro dos "Caranguejos", como ficou conhecida a torcida do fisioterapeuta. O grupo conseguiu acompanhar de um telão a transmissão do reality show.

Apesar da animação da torcida, Guilherme não conseguiu a vitória no programa. O pernambucano ficou na segunda posição com 43,38% dos votos e faturou o prêmio de R$ 150 mil.

A grande vencedora foi a cearense Renata Saldanha que garantiu 51,90% da votação popular e levou o prêmio total de R$ 2,7 milhões. O representante do estado do Goiás, João Pedro, terminou em terceiro, com 4,72%, e uma premiação de R$ 50 mil.

Apesar da derrota, o público presente na Praça do Rosário curtiu uma noite com muita cultura e apoio ao participante que representou a cidade.

Bonecos gigantes

Muito ligado com a cultura olindense, Guilherme fez questão de exaltar suas origens durante toda sua trajetória do programa.

A exaltação do seu local rendeu uma grande homenagem. Ele e Dona Delma foram transformados em bonecos gigantes pelo artista plástico Josenildo Bezerra, conhecido como Mestre Camarão.

Camarão afirmou que a ideia de fazer os bonecos gigantes veio após uma das festas do líder de Guilherme no programa.

“Quando teve a festa do líder, Guilherme falou muito bem de Olinda e do nosso Carnaval. No BBB, fizeram um boneco gigante que eu não gostei e pensei que ele deveria ter um boneco de Olinda junto com Dona Delma”, disse.

Os bonecos gigantes de Guilherme e Dona Delma apareceram junto com o tradicional calunga do Homem da Meia-Noite enquanto o programa era transmitido.

O público que esteve presente na Praça do Rosário acompanhou o cortejo dos bonecos gigantes e também apresentações culturais. A banda Samba Soul Delas foi uma das responsabilidades por animar a festa.

Trajetória de Guilherme

Com uma novidade de duplas neste ano, Guilherme entrou no programa ao lado da sogra, Dona Delma. Eles venceram uma votação popular com 66,40% dos votos.

Durante todo o programa, Guilherme e Dona Delma estabeleceram uma relação muito forte e chamaram a atenção do público. O fisioterapeuta ficou conhecido nas redes sociais como o "genro do BBB".

Irmã de Guilherme, a também fisioterapeuta Suel Vilar comentou sobre a emoção de ter acompanhado o pernambucano ao longo destes meses.

“Foi uma loucura acompanhar ele na televisão. A gente não acreditava que ele estava lá dentro. Mas estamos muito orgulhosos da trajetória que ele mostrou para o Brasil. Ele representou nossa cidade no BBB”, afirmou.

Forte nas provas

Além da parceria com Dona Delma, Guilherme demonstrou ao longo do programa muita força para ganhar provas importantes no BBB25.

Ele foi o vencedor de duas lideranças. A vaga na final veio após superar os rivais na última prova de resistência, realizada quatro dias antes do encerramento do programa. A disputa durou quase 12 horas e rendeu ao participante um carro zero.

Veja também