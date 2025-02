A- A+

A quinta Prova do Anjo do BBB25 foi realizada neste sábado (15), e decretou Renata como o novo Anjo da casa.



De acordo com as regras da semana, o vencedor vai imunizar outro participante, livrando-o da berlinda deste domingo (16).

Com exceção de Eva, vencedora da Prova do Líder, e de Aline, vetada da disputa por consequência de sua eliminação no embate para liderança, os demais participantes disputaram a dinâmica.









Dinâmica do Monstro

Diferente dos demais 'Monstros', o desta semana - que tem como tema "Confessionário" - vai contar com uma dinâmica diferente e com participação do público.



O escolhido vai permanecer mais tempo ou não cumprindo o Castigo do Monstro, vestido de poltrona do Confessionário, e de acordo com a vontade do público.

Cada vez que tocar a música, o castigado deverá iniciar a dinâmica dentro do espaço até que a ordem de "sair" seja dita.



E o escolhido para o Castigo foi Mateus - ele, que havia mandado Eva para a dinâmica na semana passada, perdeu também 300 estalecas.



Como foi a Prova?

Um embate entre duplas, definiu o vencedor da disputa em sua primeira fase. Na etapa seguinte, a dupla vencedora disputaria entre si quem seria o Anjo da semana.

As duplas foram formadas da seguinte forma:



Delma e Guilherme; Daniele e Diogo Hypólito; Diogo Almeida e Maike; Mateus e Vitória Strada; Thamiris e Vilma; João Gabriel e João Pedro; Renata e Vinicius e Camilla e Gracyanne Barbosa.

Desafiadas a identificar itens em um espaço, com um verdadeiro ou falso, de um lado, por telefone, um dos integrantes da dupla descrevia o ambiente, enquanto o outro ouvia e tentava responder à pergunta de Tadeu Schmidt.



Os primeiros finalistas foram Vinicius e Renata. Em seguida, Gracyanne e Camila foram para a final, em disputa na semi com Joselma (Dona Delma) e Guilherme.



Na rodada decisiva entre duplas, em uma 'melhor de cinco', a que acertasse pelo menos três respostas seria campeã e a disputa seguiria, individualmente entre Vinicius e Renata.



A definição se daria quando um deles escolhesse um frasco de um produto que estivesse premiado e Renata foi a vencedora.



