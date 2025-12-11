A- A+

BBB26 Casa de Vidro: primeira cidade que vai receber a dinâmica foi revelada; saiba qual Anúncio foi feito nesta quinta-feira (11) pelo apresentador Tadeu Schmidt

É chegada a hora de falar de Big Brother Brasil, afinal janeiro de 2026 está batendo a porta para dar a largada de mais uma edição do reality global, marcado para começar no dia 12.



Enquanto brothers e sisters, entre veteranos e artistas que vão participar do programa, não são oficialmente anunciados, os anônimos, ou melhor os "Pipocas" começam a movimentar os dias que antecedem a estreia.



Nesta quinta-feira (11) o apresentador Tadeu Schimidt revelou a primeira de cinco cidades que vão receber a Casa de Vidro - é nela que candidatos vão disputar uma vaga. E será em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, que será montado o espaço.



Nas redes sociais do BBB, Schimidt revelou a cidade:





Outras regiões

O Sudeste, portanto, foi a primeira Região anunciada a receber a Casa de Vidro. Outras cidades do Nordeste, Centro-Oeste, Norte e Sul do País também vão ser contempladas.



Em cada uma delas, quatro candidatos vão concorrer a duas vagas para a edição do próximo ano do reality.





Imersão

A Casa em São Paulo vai funcionar em uma ativação imersiva chamada "BBB Experience", em um shopping da cidade de São Caetano.

Serão mais de 300 metros quadrados em um espaço que terá pelo menos 15 ambientes, todos reproduzidos nas dimensões originais e com decoração que remetem a edições diversas do reality.

O desejado Quarto do Líder, a área da piscina, a despensa e o temido Quarto Branco integram o rol de espaços recriados para a experiência imersiva.

A Casa de Vidro

Dez participantes do "Pipoca" vão entrar no BBB26 a partir das Casas de Vidro que serão instaladas nas cinco Regiões do País.



Em cada uma delas, quatro candidatos vão ser escolhidos pelo público, sendo dos quatro o homem e a mulher mais votados, já entram no início do programa.

As votações acontecem no site do GShow.

Veja também