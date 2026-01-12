A- A+

BBB26 Juliano Floss é o segundo nome anunciado para o Camarote BBB Dançarino e influenciador, Juliano se junta à atriz Solange Couto, a primeira a ser oficializada no reality

Depois de Solange Couto é a vez de Juliano Floss ser anunciado para o grupo Camarote do BBB26.

Dançarino e influenciador, conhecido pelas dancinhas no TikTok, Floss tem 21 anos e é natural de Santa Catarina. Atualmente ele namora a cantora Marina Sena. O casal assumiu a relação em 2024.









No mesmo ano em que surgiu como namorado da cantora, ele integrou o elenco da Dança dos Famosos no programa "Domingão com Huck".



Os demais famosos do Camarote serão conhecidos logo mais, após a novela "Três Graças", quando o reality inicia oficialmente.



Pipocas e Camarotes, de acordo com o apresentador Tadeu Schmidt, já entraram na casa.

