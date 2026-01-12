Seg, 12 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda12/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BBB26

Juliano Floss é o segundo nome anunciado para o Camarote BBB

Dançarino e influenciador, Juliano se junta à atriz Solange Couto, a primeira a ser oficializada no reality

Reportar Erro
Juliano Floss é o segundo nome anunciado do Camarote do BBB26Juliano Floss é o segundo nome anunciado do Camarote do BBB26 - Foto: Globo/Manoella Mello

Depois de Solange Couto é a vez de Juliano Floss ser anunciado para o grupo Camarote do BBB26.

Dançarino e influenciador, conhecido pelas dancinhas no TikTok, Floss tem 21 anos e é natural de Santa Catarina. Atualmente ele namora a cantora Marina Sena. O casal assumiu a relação em 2024.

 

Leia também

• Atriz Solange Couto é o primeiro nome entre os famosos anunciados para o Camarote do BBB

• Pipocas e Camarotes já entraram na casa do BBB, anuncia Tadeu Schimdt



No mesmo ano em que surgiu como namorado da cantora, ele integrou o elenco da Dança dos Famosos no programa "Domingão com Huck".

Os demais famosos do Camarote serão conhecidos logo mais, após a novela "Três Graças", quando o reality inicia oficialmente.

Pipocas e Camarotes, de acordo com o apresentador Tadeu Schmidt, já entraram na casa.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter