A- A+

BIG BROTHER BRASIL Prêmio do BBB 26 vai pagar mais de R$ 5 milhões; veja o que dá para comprar com esse valor Futuro campeão ou campeã da atual edição do reality vai receber o maior valor já pago pelo reality, em todas as edições

Uma ilha particular, dezenas de carros e imóveis ou barras de ouro? Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena, um deles vai ter uma boa dor de cabeça para direcionar o valor de R$ 5,44 milhões que vão ser pagos ao vencedor (a) do BBB 26.



O prêmio, o maior já oferecido pelo reality, teve o valor dobrado, e vai proporcionar ao campeão ou campeã muitas opções de compras e/ou investimentos.





De carros populares a de luxo, imóveis para investir, lanchas e até ilha particular, são alguns dos itens que o valor pode pagar.

De acordo com o site Gshow, uma ilha particular, por exemplo, em Paraty, no Rio de Janeiro, está avaliada em aproximadamente R$ 1,95 milhão - se o brother ou uma das sisters finalistas quiser, pode adquirir e ainda 'tem troco' suficiente para outros luxos.

Veja também