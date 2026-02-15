BBB26: Novo paredão é formado por Samira, Solange e Marcelo

A- A+

O quinto paredão da edição 2026 do Big Brother Brasil já está formado por Samira, Solange e Marcelo. A berlinda deste domingo (15) foi definida em uma semana marcada por dinâmicas que interferiram diretamente na formação do Paredão.



A dinâmica desta semana começou antes mesmo da votação, foram emparedados automaticamente Alberto Cowboy, Breno e Solange Couto após não conseguirem consenso em uma atividade chamada Bloco do Paredão.



O Líder, Jonas Sulzbach, indicou Marcelo diretamente ao Paredão. Ao justificar a indicação, ele disse que a decisão foi motivada por um desentendimento anterior, quando afirmou ter sido chamado de falso sem que a situação tivesse sido plenamente compreendida.



A votação da casa completou a formação da berlinda: Jordana e Samira foram as mais votadas no confessionário, com 10 e 3 votos, respectivamente.



Com exceção de Marcelo, os demais emparedados participaram da prova bate-volta. Na dinâmica desta noite, Jordana, Alberto Cowboy e Breno conseguiram se salvar, deixando apenas Marcelo, Samira e Solange Couto disputando a preferência do público.



A eliminação do quinto Paredão será anunciada na próxima terça (17) durante a edição ao vivo do Big Brother Brasil 26, na Globo.

Veja também