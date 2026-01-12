A- A+

BBB26 Pipocas e Camarotes já entraram na casa do BBB, anuncia Tadeu Schimdt Pipocas tiveram as primeiras fotos em selfie publicadas na rede social do reality

O apresentador do BBB26, Tadeu Schimdt, anunciou que Pipocas e Camarotes já entraram na casa do Big Brother Brasil 2026.



Em vídeo publicado nos stories do seu Instagram, Tadeu informou, ainda, que os veteranos já haviam chegado.









Entre as Pipocas está a pernambucana Maxiane, que teve sua primeira selfie já como participante, publicada na rede social do reality.











"Oi gente, passando aqui para dizer que todo o grupo Pipoca já está dentro da casa. E que energia na entrada", relatou o apresentador, que confessou ser o dia da estreia, um dos seus dias preferidos do ano.

Em seguida, em outro vídeo, ele informou sobre a entrada dos Camarotes. "Já estão todos na casa".

O programa estreia logo mais, nesta segunda (12), após a novela "Três Graças".



Antes, porém, haverá o anúncio de dois famosos que vão integrar o grupo Camarotes.

