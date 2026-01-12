Seg, 12 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda12/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BBB26

Pipocas e Camarotes já entraram na casa do BBB, anuncia Tadeu Schimdt

Pipocas tiveram as primeiras fotos em selfie publicadas na rede social do reality

Reportar Erro
Pernambucana Maxiane é uma das Pipocas do programa, e teve sua primeira selfie publicadaPernambucana Maxiane é uma das Pipocas do programa, e teve sua primeira selfie publicada - Foto: Reprodução/Instagram

O apresentador do BBB26, Tadeu Schimdt, anunciou que Pipocas e Camarotes já entraram na casa do Big Brother Brasil 2026.

Em vídeo publicado nos stories do seu Instagram, Tadeu informou, ainda, que os veteranos já haviam chegado.

 

Leia também

• Saiba quem é Maxiane, a oitava pernambucana a entrar no BBB

• BBB 26: pernambucana Maxiane emociona público ao falar do filho de 3 anos



Entre as Pipocas está a pernambucana Maxiane, que teve sua primeira selfie já como participante, publicada na rede social do reality.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Big Brother Brasil (@bbb)



 

 


"Oi gente, passando aqui para dizer que todo o grupo Pipoca já está dentro da casa. E que energia na entrada", relatou o apresentador, que confessou ser o dia da estreia, um dos seus dias preferidos do ano.

Em seguida, em outro vídeo, ele informou sobre a entrada dos Camarotes. "Já estão todos na casa".

O programa estreia logo mais, nesta segunda (12), após a novela "Três Graças".

Antes, porém, haverá o anúncio de dois famosos que vão integrar o grupo Camarotes.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter