Pipocas e Camarotes já entraram na casa do BBB, anuncia Tadeu Schimdt
Pipocas tiveram as primeiras fotos em selfie publicadas na rede social do reality
O apresentador do BBB26, Tadeu Schimdt, anunciou que Pipocas e Camarotes já entraram na casa do Big Brother Brasil 2026.
Em vídeo publicado nos stories do seu Instagram, Tadeu informou, ainda, que os veteranos já haviam chegado.
Leia também
• Saiba quem é Maxiane, a oitava pernambucana a entrar no BBB
• BBB 26: pernambucana Maxiane emociona público ao falar do filho de 3 anos
Entre as Pipocas está a pernambucana Maxiane, que teve sua primeira selfie já como participante, publicada na rede social do reality.
"Oi gente, passando aqui para dizer que todo o grupo Pipoca já está dentro da casa. E que energia na entrada", relatou o apresentador, que confessou ser o dia da estreia, um dos seus dias preferidos do ano.
Em seguida, em outro vídeo, ele informou sobre a entrada dos Camarotes. "Já estão todos na casa".
O programa estreia logo mais, nesta segunda (12), após a novela "Três Graças".
Antes, porém, haverá o anúncio de dois famosos que vão integrar o grupo Camarotes.