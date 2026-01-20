A- A+

BBB26 De transplante de sobrancelha a lipo: veja procedimentos estéticos de Camarotes e Veteranos Brothers e sisters da atual edição do reality passaram por procedimentos diversos na pele e no corpo

O gaúcho Jonas Sulzbach, 39, "era outro" quando fez sua estreia no BBB em 2012. Além dos fatores naturais idade/tempo, o empresário passou por procedimentos estéticos diversos para rejuvenescimento da pele, por exemplo.



Tal qual Aline Campos, 38, que não hesita em falar sobre mudanças em seu corpo, entre elas com as próteses de silicone colocadas e uma rinoplastia - processos que foram falados pela própria nas redes sociais.

E assim aconteceu com boa parte de Camarotes e Veteranos da atual edição do reality. Alguns, com mudanças consideráveis na aparência, outros com procedimentos mais discretos, a exemplo de Ana Paula Renault, Veterana do BBB2016 e que volta ao reality dez anos depois.



Veja alguns dos brothers e sisters do BBB26 que passaram por mudanças na aparência:



Aline Campos

Atriz e empresária, Aline Campos passou por mudanças estéticas principalmente em seu rosto, com uma rinoplastia e um transplante de sombracelhas entre elas.



Harmonização facial e preenchimento labial também integram o rol de procedimentos pelos quais Aline passou.



Nas sombracelhas, ela fez o processo duas vezes.

"Eu não tinha pelo. Tem uma falhinha ou outra e eu passo maquiagem", contou a sister em conversa na casa.

Nitidamente diferente do que era na ocasião, por exemplo, em que foi bailarina do Faustão, e das suas participações no humorístico "Vai Que Cola", a transformação da sister tem sido alvo de internautas, com o resgate do seu "antes e depois".



Crédito: Globo/Manoella Mello Crédito: Globo/Manoella Mello

Ana Paula Renault

As intervenções estéticas da Veterana Ana Paula Renault também têm sido percebidas por quem acompanha o programa mas, diferente de Aline, com mudanças mais sutis em sua aparência.



Há quem brinque, inclusive, que a jornalista mineira de 44 anos, envelheceu apernas 10 minutos, em 10 anos - desde sua primeira aparição no reality, em 2016.



Nas redes sociais, a dermatologista Thaís Teles gravou um vídeo falando sobre a estética da participante que, segundo a médica, tem sido admirada por preservar a beleza mais natural.

Ana Paula passou por sessões de rejuvenescimento da pele, tratamento contra a flacidez e aplicação de botox em regiões como olhos e pescoço.



Veja o antes e o depois da participante e a explicação de uma dermatolgista sobre os procedimentos realizados pela sister.





Crédito: Globo/ Manoella Mello





Solange Couto

A atriz Solange Couto, dona do bordão "Né brinquedo não", e participante do Camarote do BBB26, também está no time dos procedimentos estéticos.



Aos 69 anos, a carioca que já esteve em novelas como "O Clone", "Da Cor do Pecado", "Balacobaco" e "Garota do Momento", entre outras, fez cirurgia bariátrica, lipoaspiração, mamoplastia e abdominoplastia.

Crédito: Globo/Manoella Mello

Jonas Sulzbach

Tido como um dos galãs do Big Brother, um feito, aliás, que ele ganhou desde o primeiro reality global, em 2012, o gaúcho de 39 anos não hesita em passar por intervenções em sua aparência.



Em 2025 ele fez um procedimento conhecido como Morpheus - que consiste no microagulhamento com radiofrequência fracionada. O intuito de realizá-lo é rejuvenescer a pele.

Crédito: Globo/Manoella Mello

Babu Santana

Para interpretar um papel no cinema, o ator Babu Santana perdeu pouco mais de 25Kg - fato ocorrido logo que saiu da edição 2020 do reality.



Na ocasião de sua estreia no Big Brother, há seis anos, ele chegou a pesar cerca de 140Kg.

Participante do BBB26 no time dos Veteranos, Babu não passou por procedimentos estéticos, ao menos admitidos por ele.

Crédito: Globo/Manoella Mello

Juliano Floss

E o dançarino Juliano Floss, do time Camarotes do BBB26, passou por mudanças no corpo - mas nunca admitiu ter passado por procedimentos em sua estética.



Em imagens de Floss nas redes, é vísivel o quanto o atual namorado da cantora Marina Sena, teve ganho de massa muscular.



Em sua rotina, compartilhada por ele próprio nas redes, os treinos podem ser uma justificativa para a evolução do seu antes e depois.

Crédito: Reprodução/Instagram

