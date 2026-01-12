A- A+

BBB26 Começou o BBB: veja quem são os participantes da 26ª edição Reality teve início nesta segunda (12) e conta com 20 participantes entre Pipocas, Camarotes e Veteranos

Com a abertura oficial nesta segunda-feira (12), a 26ª edição do Big Brother Brasil está no ar. Pipocas, Camarotes e ex-participantes deram a vibe tipicamente animada de início de programa.



Ao todo, vinte brothers e sisters integram o reality, ao menos inicialmente, já que uma sequência de dinâmicas deve determinar um número menor de participantes para que, a partir de então, a caminhada até o prêmio final R$ 3 milhões seja consolidada - valor que pode chegar quase ao dobro, com o apoio de um dos patrocinadores do programa.



Após o anúncio dos Pipocas, o público conheceu os dois primeiros integrantes do Camarote: a atriz Solange Couto e o dançarino e influencer Juliano Floss.

Com o início do programa, todos os participantes foram revelados. Veja quem são:



PIPOCAS



Região Norte



Marcielle (Pará) e Brigido (Amazonas)



Região Nordeste



Maxiane (Pernambuco) e Marcelo (Rio Grande do Norte)



Região Centro-Oeste



Jordana (Brasília) e Paulo Augusto (Goiás)



Região Sudeste



Milena (Minas Gerais) e Breno (Minas Gerais)



Região Sul



Samira (Rio Grande do Sul) e Pedro (Paraná)





CAMAROTES



Solange Couto, atriz

Foi a primeira a ser anunciada para o grupo Camarote. Carioca, 69 anos, Solange segue sendo lembrada por seu papel como Dona Jura, em "O Clone" (2001), especialmente pelo bordão "Né brinquedo não".



Sua última atuação em novela se deu em "Garota do Momento", em 2024.



Mãe de três filhos e avó de quatro netos, Solange disse - em vídeo de apresentação do reality - que só não pode ser desafiada.



Crédito: Globo/Manoella Mello

Juliano Floss, dançarino e influencer

O segundo nome revelado para o Camarote foi do dançarino e influencer Juliano Floss, 21 anos. Assim como Solange Couto, ele foi anunciado no intervalo da nova novela global das 19h, "Coração Acelerado".



Conhecido por dancinhas no TikTok, Floss também ganhou fama da Dança dos Famosos do programa de Luciano Huck, na Globo, quando participou em 2024.



Atual namorado da cantora Marina Sena, Juliano é de Santa Catarina e ele entra no reality com uma média de 17 milhões de seguidores em suas redes, segundo o próprio afirmou no vídeo de apresentação do BBB.

Crédito: Globo/Manoella Mello

Edilson, ex-jogador de futebol

Em campo pelo Palmeiras, Corinthians e Flamengo, o ex-jogador Edilson, 55, é mais um do grupo Camarote.



Baiano, ele participou também da Dança dos Famosos em 2013 e já foi comentarista de programas esportivos.

Crédito: Globo/Manoella Mello





Aline Campos

A carioca de 38 anos, atriz do "Vai que Cola" e do filme "Os Farofeiros", Aline Campos também está no reality.



No início de carreira na televisão, ela integrou as dançarinas do Faustão.

Crédito: Globo/Manoella Mello

Henri Castelli

O ator de 47 anos, natural de São Bernardo dos Campos, já atuou em diversos papeis na televisão e passou a ser conhecido a partir da novela adolescente "Malhação", em 1998.



Ele atuou ainda em "Cobras & Lagartos" (2006) e "Flor do Caribe" (2013), entre outros.

Crédito: Globo/Manoella Mello

VETERANOS (EX-BBB'S)



Babu Santana

Participante do BBB20, Babu Santana, 46, foi recordista de paredões na época e de semana na xepa.



Agora, volta à 26ª edição do reality.



Crédito: Globo/Manoella Mello





Sol Veiga

Da 4ª edição do reality, Solange retorna ao programa. Aos 47 anos, ela ficou conhecida por sua interpretação de " We Are The World", de Michael Jackson e Lionel Ritchie.



Crédito: Crédito: Globo/Manoella Mello

Jonas Sulzbach

Gaúcho de Lajeado, Jonas participou do BBB12 e retorna à casa, aos 39 anos.



Crédito: Globo/Manoella Mello

Sarah Andrade

A brasiliense Sarah Andrade está de volta ao BBB, depois de ter participado do BBB21 onde foi parceira do pernambucano Gil do Vigor.





Crédito: Globo/Manoella Mello

Alberto Cowboy

Diretamente da 7ª temporada, o mineiro Alberto Cowboy, 49, ficou famoso na edição por suas desavenças com o vencedor, Diego Alemão.



Crédito: Globo/Manoella Mello



Ana Paula

A mineira Ana Paula Renault, 44, participou da 16ª edição do reality.



A sister ficou conhecida pelo bordão " Olha ela!", após retornar de um paredão falso.



Crédito: Globo/Manoella Mello

