BIG BROTHER BRASIL Enquete BBB26: qual foi a maior treta do reality em um mês de edição? Votação, aberta pelo GShow, elenca principais confrontos do programa para eleger o "mais mais" da edição

Um "mosca morta" dito por Marcelo a Gabriela ou o "não malhou o cérebro", uma das 'trocas carinhosas' de Juliano Floss e Jonas?



Em um mês de Big Brother Brasil, foram muitas as tretas que tomaram conta do programa - um dos mais movimentados entre todas as suas edições.



Discussões, troca de farpas e provocações têm sido rotina na casa, desde os primeiros dias. E a chegada às vias de fato, parece sempre estar por um triz - algumas efetivadas na visão da direção do programa, causando, por exemplo, a expulsão de Sol nesta quarta (11), após ter apertado o braço da participante Ana Paula Renault.









O fato é: diante das quase diárias tretas da edição 2026 do programa, qual foi a maior delas ou, pelo menos, a que fez a casa (quase) pegar fogo?

A resposta virá da votação do público através de uma enquete aberta pelo Site GShow, que elencou algumas que marcaram o primeiro mês do reality.



Veja quais são e vote neste link:



1 - Babu e Gabriela após Sincerão: "Por que está olhando para a câmera?"

2- Marcelo e Jonas em Festa: "Sonso"



3 - Jonas e Juliano após Sincerão: "Não Malhou o Cérebro"

4 - Ana Paula e Matheus durante o Sincerão: "Falso moralismo"



5 - Treta de Jordana e Samira antes da festa



6 - Treta do Chinelo após confusão na fila do Raio-X



7 - Marcelo e Gabriela discutem em Festa: "Mosca morta"

8 - Milena e Jordana discutem: "Não te dou liberdade"



9 - Treta de Babu Santana e Jonas Sulzbach



10 - Troca de farpas entre Aline Campos e Ana Paula Renault



11 - Maxiane e Ana Paula Renault discutem na escolha do Barrado no Baile



12 - Babu Santana e Jonas Sulzbach em confusão generalizada





