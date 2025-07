BBC diz que show de Lady Gaga em Copacabana não teve 2 milhões de pessoas; entenda o cálculo

A- A+

Uma análise da rede britânica BBC questiona o número divulgado oficialmente de fãs que compareceram ao show de Lady Gaga em Copacabana, no início de maio.



Na ocasião, autoridades do Rio de Janeiro e organizadores do evento destacaram que a apresentação da artista foi vista por mais de dois milhões de pessoas nas areias e nas calçadas da orla. Quatro meses após o espetáculo, o veículo de imprensa estima que "apenas" 660 mil poderiam estar no local.

A investigação, liderada pela equipe da BBC Verify e por um especialista em densidade de público, aponta ser "altamente improvável" que as alegações de público oficial "sejam precisas". A apuração começou a partir do questionamento de um espectador do canal e comparou imagens da hora do show com um mapa da mesma região da Zona Sul carioca.

A BBC estimou que a plateia ocupou, na ocasião, uma área de 140 mil metros quadrados — o equivalente a cerca de 20 campos de futebol. O jornalista Richard Irvine-Brown calculou o número de pessoas presentes com base numa densidade de 4,7 pessoas por metro quadrado, o máximo recomendado pelo guia britânico de segurança nos esportes. A reportagem também contou o número de janelas e sacadas nas quais outras pessoas poderiam assistir à apresentação.

Ainda que a densidade considerada máxima pelo guia fosse dobrada e fossem consideradas as pessoas nos prédios da orla, o número não chegaria a 2 milhões, destacou a BBC.

— Para 2 milhões de pessoas, você precisaria de toda a extensão da praia de Copacabana, que tem cerca de 610 mil metros quadrados — afirmou o jornalista Irvine-Brown.

A BBC diz que as autoridades do Rio mantiveram a estimativa divulgada oficialmente, mas não detalharam como chegaram a ela. A performance de Lady Gaga foi incluída no livro dos recordes do Guinness como recorde de público para um show gratuito de artista feminina.

