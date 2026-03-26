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AGENDA CULTURAL Beatles Abbey Road faz show no Teatro Guararapes no dia 9 de maio A apresentação conta com instrumentos raros e originais de época, figurinos históricos, projeções multimídia e efeitos cênicos

O Recife recebe, no dia 9 de maio, às 18h, no Teatro Guararapes, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, o show “Beatles Abbey Road – O Tributo Definitivo aos Beatles”.

Destaque oficial da BeatleWeek - maior festival Beatles do mundo, em Liverpool (Inglaterra) - o grupo Beatles Abbey Road apresentará ao público recifense um espetáculo que recria toda a trajetória da maior banda de todos os tempos.

Os ingressos já estão à venda no Cecon Tickets.

No palco, instrumentos raros e originais de época, figurinos históricos, projeções multimídia e efeitos cênicos se unem em uma verdadeira imersão no universo de Liverpool.

Cada detalhe foi pensado para que o público viva o espetáculo.

A Beatles Abbey Road já tocou e gravou no mitológico Estúdio Abbey Road, onde os Beatles registraram grande parte de sua obra e é reconhecida internacionalmente como a “Beatles Official Brazil”.

Serviço

Beatles Abbey Road

Quando: 9 de maio

Horário: 18h

Onde: Centro de Convenções de Pernambuco - Teatro Guararapes, Av. Prof. Andrade Bezerra, S/N - Salgadinho

Ingresso via Cecon Tickets

*Com Informações da assessoria

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