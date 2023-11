Beatles emplacam novo sucesso no Reino Unido mais de meio século depois

A- A+

O último single dos Beatles, "Now and Then", se tornou, nesta sexta-feira (10), o maior sucesso do quarteto de Liverpool nas paradas do Reino Unido em 54 anos.

A The Official Charts Company, encarregada da elaboração das listas, baseada em atualizações de áudio e vídeo, downloads, CDs e vinis, anunciou que a canção alcançou o número um no Reino Unido depois de seu lançamento, na semana passada.

Assim, "Now and then" se tornou o maior sucesso da banda do ranking desde "The Ballad of John and Yoko", em 1969, e é a décima quarta canção do grupo a chegar ao topo da lista das mais vendidas.

A música, produzida graças à inteligência artificial (IA), foi composta por John Lennon em 1978, dois anos antes de sua morte, e foi encerrada por Paul McCartney e Ringo Starr, os dois sobreviventes do quarteto britânico.

Com a ajuda da IA, também foram incluídos acordes de George Harrison, falecido em 2001.

A banda agora pode ostentar o registro do intervalo mais longo entre dois sucessos no topo das paradas e também entre o primeiro e o último sucesso de um artista.

O primeiro 'single' dos Beatles chegou ao número um das paradas de sucesso foi "From Me to You", em 1963, há mais de 60 anos.

"A Beatlemania voltou"

"Now And Then" é o single mais vendido do ano até o momento e acumulou o maior número de vendas físicas em uma semana em quase uma década.

Martin Talbot, diretor-executivo da Official Charts Company, disse que as vendas demonstram que “a Beatlemania voltou”.

“Se já houve alguma dúvida de que os Beatles são a melhor banda de todos os tempos, essas dúvidas viraram a história esta semana”, acrescentou.

Ao saber da notícia, Paul McCartney, de 81 anos, disse no Official Charts que "é alucinante. Fiquei boquiaberto. Também é um momento muito emocionante para mim. Adoro!".

A música foi lançada em 2 de novembro, ocupando a 42ª posição no Reino Unido depois de apenas 10 horas de vendas.

Quando saiu, o crítico musical do The Guardian, Alexis Petridis, atribuiu quatro estrelas à canção, e a qualificou de um "sucesso".

Críticas positivas

Mark Beaumont, do The Independent, também se rendeu a uma música "que permite às gerações que perderam os Beatles ter uma pequena amostra da emoção que os adolescentes beatlemaníacos sentiram em 1964. 'Now and Then' é o acontecimento musical do ano e um dos momentos mais emocionantes da história".

"Now and then" é uma das três canções que John Lennon gravou em uma fita em sua casa em Nova York, em 1979, um ano antes de ser assassinado.

A viúva de Lennon, Yoko Ono, entregou a gravação a McCartney em 1994. As outras duas canções gravadas por Lennon, 'Free as a bird' e 'Real love', foram recuperadas pelo produtor Jeff Lynne e lançadas em 1995 e 1996.

Mas a gravação de "Now and then" tinha muito ruído ambiental e até o desenvolvimento da tecnologia de IA, não pôde ser explorada.

