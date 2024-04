A- A+

MÚSICA Beatles: violão tocado por John Lennon em "Help!" e perdido há 50 anos vai a leilão Relíquia, também usada em "Norwegian wood" e "You got to hide your love away", foi encontrada no sótãode uma casa do Reino Unido e está estimada em R$ 3 milhões e R$ 4 milhões

"Encontrar este instrumento é como encontrar uma pintura perdida de Rembrandt ou Picasso.” Assim o diretor da casa de leilões Julien's Auctions, Darren Julien, definiu a venda de um violão tocado por John Lennon e George Harrison nas gravações de dois álbuns dos The Beatles, "Help" e "Rubber soul", ambos lançados em 1965. Ao que tudo indica, o instrumento estava há 50 anos esquecido em um sótão de uma casa no Reino Unido.

A peça será leiloada pela Julien's Auctions nos dias 29 e 30 de maio, no Hard Rock Cafe de Nova York, nos Estados Unidos. O lance inicial deve ficar entre US$ 600 mil e 800 mil (cerca de R$ 3 milhões a R$ 4 milhões).



Em 2015, a Julien's Auctions vendeu outro violão de Lennon: um Gibson J-160E roubado dele e comprado sem querer por um músico no final da década de 1960. O preço obtido foi de US$ 2,41 milhões (mais de R$ 12 milhões).



Julien argumenta que o violão Framus recém-descoberto poderia ser vendido por mais do que o Gibson, pois é "historicamente mais significativo". A empresa também vendeu anteriormente um kit de bateria usado por Ringo Starr por US$ 2,2 milhões, bem como uma cópia do Álbum Branco de sua propriedade.

O violão de 12 cordas, um modelo Hootenanny feito pela marca alemã Framus no início dos anos 1960, foi usado principalmente por Lennon e também aparece no filme "Help!", usado para interpretar "You’ve got to hide your love away". A versão de estúdio dessa música também traz o instrumento, assim como a faixa-título de "Help!", "It’s only love" e I’ve just seen a face". Harrison, por sua vez, usou-o para tocar em "Norwegian wood" e "Girl", duas faixas de "Rubber soul".





Relíquia esquecida

Julien disse que os atuais proprietários do violão — que simplesmente haviam esquecido da sua existência – ganharam a guitarra de Gordon Waller, metade da dupla Peter & Gordon, que fez sucesso nos anos 1960 com canções de Lennon e Paul McCartney, os principais compositores dos Beatles. Um dos hits do duo foi "A world without love", que liderou paradas nos EUA e do Reino Unido.

Mas como ter certeza de que este é o violão certo? Auxiliado por dois historiadores especializados em Beatles, Andy Babiuk e Danny Bennett, Darren Julien disse ao jornal britânico Guardian que confirmou a procedência do instrumento.

Julien diz que verificou onde o violão estava guardado na casa e também resgatou o estojo original do instrumento, que havia sido jogado no lixo. “A textura da madeira de um violão é como uma impressão digital, pois não há dois violões iguais”, disse ele. “Não só o grão da madeira combina perfeitamente com o violão que John e George tocaram, mas também o protetor de picareta, que pode ser exatamente compatível com a foto. Como o violão não foi usado por aproximadamente cinco décadas, ele está exatamente nas mesmas condições de quando John e George o tocaram.”

