BBB 24 Beatriz agradece apoio de Deniziane e é elogiada pelo Sincerão: "Você foi muito classuda" Sisters conversam enquanto removem a maquiagem no banheiro da casa

No banheiro da casa do BBB 24, Beatriz e Deniziane aproveitam o momento juntas para remover a maquiagem e conversar. Beatriz agradeceu pelo apoio que tem recebido de Deniziane no reality e a aliada elogiou o posicionamento da sister ao vivo, durante o Sincerão.

"Você está sendo uma base de força pra mim muito grande", disse Beatriz. "Hoje você foi muito classuda, amiga. Você soube passar sua mensagem. Foi muito bonito, eu fiquei orgulhosa", elogiou Deniziane.

A vendedora revelou seu receio sobre sua participação no programa ao vivo não ter sido bem recebida pelo público durante a dinâmica, mas Deniziane a acalmou quanto a isso. "Você foi você e conseguiu mostrar o seu recado, o que você queria passar. Sem deixar de ser autêntica, de verdade. Foi muito bonito. O Lucas eu senti que ficou sem argumento", opinou Deniziane.

