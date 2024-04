A- A+

Big Brother Brasil Beatriz, Alane e Pitel estão no paredão; eliminação é na próxima terça-feira (2) Neste domingo, Fernanda Bande foi eliminada com 57% dos votos, em paredão em que estavam também Beatriz e Giovanna Lima.

Mais um paredão formado no Big Brother Brasil 24. Estão na berlinda desta vez Alane, Beatriz e Giovanna Pitel. Esse é o 16° paredão do reality, que entrou no Modo Turbo.

Alane foi indicada pela dinâmica do programa ao abrir um livro do baú secreto deixado pela produção na dispensa. Beatriz foi indicada pela líder, Giovanna Lima, que venceu a prova durante a edição deste domingo. Já Pitel foi a mais votada da casa. Ela recebeu os cinco votos do grupo Fada.

Mais cedo, Fernanda Bande foi eliminada com 57% dos votos, num paredão em que estavam também Beatriz e Giovanna Lima.

Baú secreto das consequências

A última prova do líder foi realizada em trio. Por terem feito o pior tempo entre todos os participantes, o trio Beatriz, Alane e Isabelle tiveram por consequência que abrir um livro com uma "surpresa". Foram elas:

Isabelle: "Você está imune"

Beatriz: "Segue o jogo"

Alane: "Você está no Paredão"

