BBB 24 Beatriz alerta Davi sobre interação com Pitel em festa e ele rebate: "Não tem nada a ver" Vendedora afirma que ela e outros brothers se preocuparam com compartamento do motorista

Beatriz conversou com Davi, na noite desta quinta-feira (22), sobre sua proximidade com Pitel durante a festa de ontem. A sister falou sobre sua preocupação com o comportamento do brother

“A gente ficou preocupado um pouco que você ficou muito beijando os cabelos dela, muito assim 'vamos cantar' e entrando no que Matteus está falando, de momentos naturais”, disse Beatriz. “Esse negócio do cabelo não tem nada a ver”, rebateu Davi.

Em seguida, a vendedora afirmou que o colega de programa estava em uma festa e pode ter se empolgado. “Não, não é só com ela. Com todo mundo eu mexo no cabelo, eu brinco, aliso, dou carinho. Isso não tem nada a ver”, defendeu.

Ao ouvir as negativas de Davi, Beatriz encerrou o assunto. Ela reforçou que ela e os outros brothers só falaram sobre isso porque gostam do motorista.

