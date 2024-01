A- A+

BBB 24 Beatriz brinca sobre Belo e diz que adora fazer VT no BBB 24: "Não sou obrigada a me moldar" Sister ligou sua ida ao paredão ao pagodeiro, para risada dos colegas

Durante a madrugada, além de acerto de contas, desabafos e surpresas no BBB 24, também houve momentos de bom humor. O Sincerão, dinâmica que estreou no programa, claro, foi o principal assunto. Para colegas de confinamento, Beatriz comentou brincando sobre o motivo de ter sido indicada ao Paredão.

Entenda

Durante a dinâmica, o líder Lucas classificou Beatriz como 'biscoiteira'. Vale lembrar que ele a havia indicado ao paredão. Segundo ele, a empolgação da paulista tira o espaço dos outros brothers na hora de curtir os shows. "Isso pode ser interpretado como VT", alfinetou.

Em resposta, Beatriz disse que adora fazer VT. "Eu estou no Big Brother. Não sou obrigada a me moldar, me fechar", respondeu, fazendo um belo VT que logo viralizou nas redes. Beatriz ainda reforçou que vai continuar aproveitando os shows de famosos dentro da casa.

Belo e o Paredão

De madrugada, conversando sobre sua participação no Sincerão, Beatriz brincou sobre o motivo de ter sido indicada para a berlinda pelo líder. "O motivo do Paredão foi o Belo mesmo. Não estou brincando", disse. Alane completou dizendo que o pagodeiro deve estar com a "orelha quente" de tanto que seu nome foi sido citado no reality.

Veja também

CINEMA "Oppenheimer" recebe 13 restrições no Bafta, o Oscar do cinema britânico