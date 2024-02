A- A+

BBB 24 Beatriz considera que Wanessa só irá ao Paredão por indicação direta A atual Líder do programa não acredita que a cantora possa ser a mais votada da casa

Atual Líder do BBB 24, Beatriz analisou sua trajetória em conversa com a amiga Alane nesta segunda-feira (26) após a formação do Paredão desta semana.

Na conversa, Beatriz comentou que Wanessa não vai para a berlinda pela votação da casa. "Wanessa também só vai se alguém puxar. Ou alguém pegar [a liderança] e colocá-la no Paredão, direto. Ela é tipo Rodriguinho. Ela não vai assim, pela casa", disse a Líder.

Beatriz teve preocupação com a amiga Alane sobre como será a sua convivência na casa depois desse período na liderança.

"Vamos ver como vai ser depois da liderança, né? Eu tenho que esperar o pior, já, filha. Ser bombardeada", afirmou a vendedora.

"Não imagina o pior, não tem que esperar o pior. Pelo contrário, tem que esperar coisa boa. Tem que ter pé no chão, mas não tem que ficar imaginando o pior", ponderou Alane.

